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Гвардиола: «„Ман Сити“ уже почти в четвертьфинале. Отличный результат»

сегодня, 02:38
БазельЛоготип футбольный клуб Базель0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгром «Базеля» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0) и намекнул на ротацию состава в ответном поединке:

«Это 1/8 финала, и 4:0 – это отличный результат для нас. Мы уже почти в четвертьфинале. Конечно, противостояние в Лиге чемпионов длится 180 минут, и мы серьёзно подойдём к следующему матчу, но, безусловно, это отличный результат.

Помимо Бенжамена Менди и Габриэля [Жезуса], который скоро вернётся в строй, в нашем распоряжении почти весь состав, и мы можем использовать каждого из игроков во всех турнирах.

Сейчас всё ещё февраль, у нас замечательное положение в Премьер-Лиге, шестнадцать очков форы, мы почти в четвертьфинале [Лиги чемпионов] и в финале [Кубка Лиги]. К тому же в понедельник нас ждёт ещё один матч, после которого мы можем оказаться в 1/4 финала Кубка Англии».

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Все комментарии
vastudio
vastudio ответил sihafazatron
сегодня в 12:34
sihafazatron:
молодец пеп, создал машину, которая всех сносит!)
В следующем раунде уже шары не будет!
vastudio
vastudio
сегодня в 12:34
Подфартило просто вам со жребием. А если бы Барса,ПСЖ,Челси,Реал?)))))
Lyon2009
Lyon2009
сегодня в 06:57
Да че мелочиться. Сказал бы сразу, мы в ¼ финала ЛЧ. Досталась самая халява, ещё бы их не обыграть.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Рано радуется, глупец
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 06:07
Базель это проходной вариант, дальше ждут клубы посерьезней и это будет настоящей проверкой.
grafff
grafff
сегодня в 05:31
Ожидаемый результат
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 02:43
молодец пеп, создал машину, которая всех сносит!)
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