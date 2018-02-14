Гвардиола: «„Ман Сити“ уже почти в четвертьфинале. Отличный результат»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгром «Базеля» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0) и намекнул на ротацию состава в ответном поединке:

«Это 1/8 финала, и 4:0 – это отличный результат для нас. Мы уже почти в четвертьфинале. Конечно, противостояние в Лиге чемпионов длится 180 минут, и мы серьёзно подойдём к следующему матчу, но, безусловно, это отличный результат.

Помимо Бенжамена Менди и Габриэля [Жезуса], который скоро вернётся в строй, в нашем распоряжении почти весь состав, и мы можем использовать каждого из игроков во всех турнирах.

Сейчас всё ещё февраль, у нас замечательное положение в Премьер-Лиге, шестнадцать очков форы, мы почти в четвертьфинале [Лиги чемпионов] и в финале [Кубка Лиги]. К тому же в понедельник нас ждёт ещё один матч, после которого мы можем оказаться в 1/4 финала Кубка Англии».