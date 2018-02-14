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Гюндоган: «Не знал, что игру с „Базелем“ посетил Лёв. Надеюсь, она ему понравилась»

сегодня, 03:14
БазельЛоготип футбольный клуб Базель0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган, отличившийся дублем в гостевом поединке против «Базеля» (4:0), подвёл итоги первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов и прокомментировал тот факт, что на матче присутствовал наставник «Бундестим» Йоахим Лёв:

«Я не знал о том, что Йоахим Лёв посетил этот матч. Надеюсь, он ему понравился. Для меня важнее всего то, что мы показали хороший футбол, добились отличного результата и теперь можем с хорошим настроением возвращаться домой.

Это Лига чемпионов, здесь все матчи непростые. Самым важным моментом сегодня было то, что после всех этих забитых мячей мы ничего не пропустили. Могло показаться, что игра была  для нас комфортной, но на самом деле это была напряжённая встреча, и „Базель“ имел шансы забить гол.

Следующие несколько недель будут очень интенсивными, с очень непростыми соперниками и трудными матчами, но мы чувствуем, что готовы к этому. Если будем играть так, как делали это сегодня, то, без сомнений, добьёмся успеха».

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