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Эмери: «Настроены показать „Реалу“, что ПСЖ – близкая по уровню команда»

сегодня, 04:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:45 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Эта игра против „Реала“ состоится в подходящий для нас момент, потому что мы чувствуем, что способны сотворить что-то особенное и можем верить в победу. Игра против сильнейших команд – это лучший способ чему-то научиться.

Мы собираемся встретиться с командой, которая чаще всех выигрывала Лигу чемпионов. Но, даже уважая их историю и каждого футболиста, мы настроены показать им, что являемся близкой по уровню командой. Я верю в неё. Мы понимаем, насколько сложным будет этот поединок, но я хочу увидеть на поле лучший ПСЖ. Эта команда стала сильнее. Я проживаю вместе с ней каждую минуту».

Футбольный эксперт Александр Бубнов ранее выразил мнение, что поражение от «Реала» в Лиге чемпионов будет для ПСЖ полным провалом.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 09:46
К Эмери отношусь с большим уважением, но Реал есть Реал, пройти будет трудно.
112910415
112910415
сегодня в 09:34
и шансы-то есть!
Тysоn
Тysоn
сегодня в 08:51
И нигде комментария Зидана..Учись Унай,меньше балаболь,и никто не посмеется над тобой,если проиграете..Скромность важное качество!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:47
Каждый год(почти все команды) одно и тоже,да мы Реал и так и сяк,а в итоге?
Kerri
Kerri
сегодня в 07:18
Удачи Эмери!
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 06:02
"подходящий для нас момент" видит, что игра у Реала не ахти, но Реал умеет на такие важные матчи настраиваться.
No problem
No problem
сегодня в 05:47
Реал,Барса,Бавария,Ювентус...
вам еще далеко до этого уровня.
Надеюсь сегодня вы это испытаете на собственной шкуре.
рус фан
рус фан
сегодня в 05:32
Видимо Эмери верит в момент и что Неймар протащит ПСЖ дальше, надеюсь Реал пройдет парижан, хотя в этом сезоне команда играет очень средне довольно часто.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 05:18
Столько много звиздит
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:49
Эмери фактически сам сказал, что он не топ-тренер.
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