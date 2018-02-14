Эмери: «Настроены показать „Реалу“, что ПСЖ – близкая по уровню команда»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Эта игра против „Реала“ состоится в подходящий для нас момент, потому что мы чувствуем, что способны сотворить что-то особенное и можем верить в победу. Игра против сильнейших команд – это лучший способ чему-то научиться.

Мы собираемся встретиться с командой, которая чаще всех выигрывала Лигу чемпионов. Но, даже уважая их историю и каждого футболиста, мы настроены показать им, что являемся близкой по уровню командой. Я верю в неё. Мы понимаем, насколько сложным будет этот поединок, но я хочу увидеть на поле лучший ПСЖ. Эта команда стала сильнее. Я проживаю вместе с ней каждую минуту».

Футбольный эксперт Александр Бубнов ранее выразил мнение, что поражение от «Реала» в Лиге чемпионов будет для ПСЖ полным провалом.