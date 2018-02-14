Эмери: «Настроены показать „Реалу“, что ПСЖ – близкая по уровню команда»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Эта игра против „Реала“ состоится в подходящий для нас момент, потому что мы чувствуем, что способны сотворить что-то особенное и можем верить в победу. Игра против сильнейших команд – это лучший способ чему-то научиться.
Мы собираемся встретиться с командой, которая чаще всех выигрывала Лигу чемпионов. Но, даже уважая их историю и каждого футболиста, мы настроены показать им, что являемся близкой по уровню командой. Я верю в неё. Мы понимаем, насколько сложным будет этот поединок, но я хочу увидеть на поле лучший ПСЖ. Эта команда стала сильнее. Я проживаю вместе с ней каждую минуту».
Футбольный эксперт Александр Бубнов ранее выразил мнение, что поражение от «Реала» в Лиге чемпионов будет для ПСЖ полным провалом.
вам еще далеко до этого уровня.
Надеюсь сегодня вы это испытаете на собственной шкуре.
вам еще далеко до этого уровня.
Надеюсь сегодня вы это испытаете на собственной шкуре.