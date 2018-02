Агуэро: «Поздравляю Гюндогана с дублем»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, отличившийся голом в ворота «Базеля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0), поздравил с дублем в ворота швейцарцев своего одноклубника Илкая Гюндогана.

«Мы сделали серьёзный первый шаг на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Давайте продолжим в том же духе! Поздравляю Илкая Гюндогана с дублем. Вперёд, „Сити“!» — написал Агуэро в своём «твиттере».

Muy bien primer paso en octavos de la Champions. A seguir así! Y felicitaciones @IlkayGuendogan por el doblete 👊👊 // A strong first step in the #UCL Round of 16. Let's keep it up! Props to @IlkayGuendogan for the brace 👊👊 C'mon City! pic.twitter.com/fmmeBkR12I