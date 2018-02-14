Ди Мария: «У меня бы не было проблем с переходом в „Барселону“»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария, ранее выступавший за «Реал», в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против бывшей команды, отметил, что не испытывал бы проблем в случае перехода в стан принципиального соперника «сливочных» – «Барселону»:

«Мой этап карьеры в „Реале“ уже давно прошёл, так что взаимоотношения с мадридским клубом тоже закончены. Честно говоря, у меня бы не было проблем с выступлением за „Барселону“, скорее, наоборот.

Единственным клубом, за который я бы не смог играть, является „Ньюэллс Олд Бойз“, потому что я болею за „Росарио Сентраль“».

Аргентинский хавбек также поделился своими ожиданиями от выездного матча против «Реала».