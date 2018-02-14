  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Германия. Третья лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет2.33.83.05
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет3.23.352.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Зета (Голубовци)Зета---

Ди Мария: «У меня бы не было проблем с переходом в „Барселону“»

сегодня, 06:42
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:45 Не начался

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария, ранее выступавший за «Реал», в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против бывшей команды, отметил, что не испытывал бы проблем в случае перехода в стан принципиального соперника «сливочных» – «Барселону»:

«Мой этап карьеры в „Реале“ уже давно прошёл, так что взаимоотношения с мадридским клубом тоже закончены. Честно говоря, у меня бы не было проблем с выступлением за „Барселону“, скорее, наоборот.

Единственным клубом, за который я бы не смог играть, является „Ньюэллс Олд Бойз“, потому что я болею за „Росарио Сентраль“».

Аргентинский хавбек также поделился своими ожиданиями от выездного матча против «Реала».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Перин: «Буффон - номер один для сборной Италии»
Сегодня, 13:53 0
На ЧМ-2018 в России ожидается около 25 тыс. мексиканских болельщиков
Сегодня, 13:39 2
Кристанте: «„Аталанта“ не боится „Боруссию“»
Сегодня, 13:28 1
Джейми Реднапп считает, что Погба засияет под руководством Гвардиолы
Сегодня, 12:47 8
Батлэнд намерен остаться в «Сток Сити»
Сегодня, 12:10 2
Клопп: «Я не принял еще окончательного решения о том, кто будет основным вратарем команды»
Сегодня, 11:55 3
Обсудить
Все комментарии
maliw
maliw
сегодня в 07:38
коль уже сидишь во франции , то сиди молча , а то владельцы выгонят и поедешь китай покорять .
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:34
Захотелось в Барсу? Француэский чемп не устраивает?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100