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Клопп: «Возможно, класс Фирмино стал более заметен с уходом Коутиньо»

сегодня, 07:06

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал своё мнение насчёт того, что уход Филиппе Коутиньо в «Барселону» мог повлиять на игру форварда «красных» Роберто Фирмино:

«Когда я пришёл в „Ливерпуль“, то сразу же сказал, что очень рад видеть здесь Роберто. Не считаю, что он активизировался с уходом Коутиньо, но, возможно, его класс стал более заметен, так как теперь его игру не затмевает игра Филиппе. Вот как всё обстоит.

Он очень важный игрок, но ему не обязательно выделяться в каждом матче. Я не считаю. что он недооценён. Больше нет. Не знаю, что думают о Роберто другие, но люди с футбольными мозгами должны иметь о нём правильное представление».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» собирается предложить Фирмино подписать пожизненный контракт с клубом.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:08
ну при Клоппе он тащит как никогда, спору нет.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 08:33
Все может быть
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:33
Только заменить Коутиньо пока некем.
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