Гвардиола: «Результат матча с „Базелем“ позволяет нам сосредоточиться на АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что разгром «Базеля» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов позволит «горожанам» лучше подготовиться к матчам чемпионата Англии:

«Это очень важно. Конечно, мы будем сосредоточены на ответной игре с „Базелем“, но результат [первой встречи] позволяет нам больше сфокусироваться на матчах против „Арсенала“ и „Челси“ и попытаться стать немного ближе к чемпионству.

Но мы не держали этого в головах. Учитывая мой опыт в Лиге чемпионов, в 1/8 финала всегда сохраняется интрига на второй матч. Но мы были хладнокровны и здорово провели этот матч. Если мы сможем выйти в четвертьфинал, то превзойдём наш прошлогодний результат, это будет первый шаг. Затем, если мы там окажемся, будет видно, чего ждать дальше».