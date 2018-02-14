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Гвардиола: «Результат матча с „Базелем“ позволяет нам сосредоточиться на АПЛ»

сегодня, 07:24
БазельЛоготип футбольный клуб Базель0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что разгром «Базеля» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов позволит «горожанам» лучше подготовиться к матчам чемпионата Англии:

«Это очень важно. Конечно, мы будем сосредоточены на ответной игре с „Базелем“, но результат [первой встречи] позволяет нам больше сфокусироваться на матчах против „Арсенала“ и „Челси“ и попытаться стать немного ближе к чемпионству.

Но мы не держали этого в головах. Учитывая мой опыт в Лиге чемпионов, в 1/8 финала всегда сохраняется интрига на второй матч. Но мы были хладнокровны и здорово провели этот матч. Если мы сможем выйти в четвертьфинал, то превзойдём наш прошлогодний результат, это будет первый шаг. Затем, если мы там окажемся, будет видно, чего ждать дальше».

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Все комментарии
vastudio
vastudio
сегодня в 12:31
Ну да, в АПЛ такая острая ситуация сейчас с 1 местом)))
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:04
Пока Гвардиоле прёт в Манчестере,тьфу-тьфу чтобы не сглазить )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:01
щас бы кубок карабаха выиграть)) арсенал тоже не подарок
ДСА
ДСА
сегодня в 07:29
В ответной игре можно играть вторым составом.
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