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Люка Эрнандес: «Габи назвал ЛЕ д****ом в порыве злости. Этот турнир нам интересен»

сегодня, 07:54
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 23:05 Не начался

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес в преддверии первой встречи с «Копенгагеном» в 1/16 финала Лиги Европы отметил важность турнира для мадридского клуба после вылета из Лиги чемпионов, отдельно прокомментировав высказывание своего одноклубника Габи, который после ничейной игры с «Карабахом» на групповом этапе ЛЧ назвал Лигу Европы д****мом:

«Конечно, Лига Европы – одна из приоритетных задач. Быть вне Лиги чемпионов тяжело, но мы – „Атлетико“, и мы всегда возвращаемся после неудач. Сыграть в Лиге Европе будет очень интересно. Выиграть турнир будет непросто, но наш энтузиазм обязательно позволит добиться некоторого успеха.

Габи произнёс эти слова в порыве злости после жаркого матча. Но всё меняется. Сейчас мы вступаем в этот турнир и надеемся пройти как можно дальше».

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Все комментарии
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
сегодня в 11:06
Вполне себе престижный турнир!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Бутсы
сегодня в 09:26
Бутсы:
Это точно. Носятся с ним как с торбой писаной. Как с постулатом каким то. Между тем, в честном выигрыше проекта есть очень большие сомнения. В частности, в Баварии.
Видать конная жандармерия пост приняла. Я исчез внизу..))
Бутсы
Бутсы ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 09:24
Сергеевич вернулся 1:
Д....ом он был раньше, когда кони бомжи взяли эту деревяшку. Теперь размахивают этими горшками на каждой ветке..). Сейчас этот турнир стал другим и европейские клубы серьёзно относятся к нему. С середины 90-х и до того, как ЛЕ преобразили, добавив стимул в виде выхода победителя в ЛЧ и призовых, кубок УЭФА действительно был обузой для многих топ-клубов. В 80-е, бороться за все европейские кубки было престижно, а потом два Кубка пошли по нисходящей. Один исчез, второго пришлось реанимировать, чтобы совсем не потерять интерес у болел и европейских клубов.
Это точно. Носятся с ним как с торбой писаной. Как с постулатом каким то. Между тем, в честном выигрыше проекта есть очень большие сомнения. В частности, в Баварии.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 09:20
Д....ом он был раньше, когда кони бомжи взяли эту деревяшку. Теперь размахивают этими горшками на каждой ветке..). Сейчас этот турнир стал другим и европейские клубы серьёзно относятся к нему. С середины 90-х и до того, как ЛЕ преобразили, добавив стимул в виде выхода победителя в ЛЧ и призовых, кубок УЭФА действительно был обузой для многих топ-клубов. В 80-е, бороться за все европейские кубки было престижно, а потом два Кубка пошли по нисходящей. Один исчез, второго пришлось реанимировать, чтобы совсем не потерять интерес у болел и европейских клубов.
piercman
piercman
сегодня в 08:31
это он так сказал только из-за того, что в престижный турнир сильных клубов пробрался какой-то спартак, и такое зловоние пошло, что бедняга габи учуял его аж северо-востоке мадрида)
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:07
Эй,поосторожнее,для большинства российских клубов это д****мо единственный шанс выступить на европейской арене )
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