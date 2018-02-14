Люка Эрнандес: «Габи назвал ЛЕ д****ом в порыве злости. Этот турнир нам интересен»

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес в преддверии первой встречи с «Копенгагеном» в 1/16 финала Лиги Европы отметил важность турнира для мадридского клуба после вылета из Лиги чемпионов, отдельно прокомментировав высказывание своего одноклубника Габи, который после ничейной игры с «Карабахом» на групповом этапе ЛЧ назвал Лигу Европы д****мом:

«Конечно, Лига Европы – одна из приоритетных задач. Быть вне Лиги чемпионов тяжело, но мы – „Атлетико“, и мы всегда возвращаемся после неудач. Сыграть в Лиге Европе будет очень интересно. Выиграть турнир будет непросто, но наш энтузиазм обязательно позволит добиться некоторого успеха.

Габи произнёс эти слова в порыве злости после жаркого матча. Но всё меняется. Сейчас мы вступаем в этот турнир и надеемся пройти как можно дальше».