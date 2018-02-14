Почеттино: «Эриксен представляет философию „Тоттенхэма“. Он фантастически сыграл»

Игроки «Тоттенхэма» проявили волевой характер в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Последний гол забил Кристиан Эриксен, чем очень порадовал наставника «шпор» Маурисио Почеттино:

«Считаю, что Кристиан провел восхитительную игру. Он был просто невероятен, фантастически сыграл. В течение последних лет Эриксен всегда был важным игроком для „Тоттенхэма“. Он постоянно стремится выйти на уровень и является одним из тех игроков, которые представляют нашу философию.

Кристиан связывает команду, и это прекрасно. Команда была великолепной, но он отыграл фантастически.

Думаю. что у нас достаточно опыта, но опыта участия конкретно в этом соревновании у „Ювентуса“ явно больше».