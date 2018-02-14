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Почеттино: «Эриксен представляет философию „Тоттенхэма“. Он фантастически сыграл»

сегодня, 08:41
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Игроки «Тоттенхэма» проявили волевой характер в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Последний гол забил Кристиан Эриксен, чем очень порадовал наставника «шпор» Маурисио Почеттино:

«Считаю, что Кристиан провел восхитительную игру. Он был просто невероятен, фантастически сыграл. В течение последних лет Эриксен всегда был важным игроком для „Тоттенхэма“. Он постоянно стремится выйти на уровень и является одним из тех игроков, которые представляют нашу философию.

Кристиан связывает команду, и это прекрасно. Команда была великолепной, но он отыграл фантастически.

Думаю. что у нас достаточно опыта, но опыта участия конкретно в этом соревновании у „Ювентуса“ явно больше».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:10
самый ценный игрок этого клуба.
mntr13
mntr13
сегодня в 10:47
Красавец. Буффона жалко
cannongun
cannongun
сегодня в 10:43
Поч, не забывай про Дембеле. он воплощение топаря
cool4back
cool4back
сегодня в 09:29
Мусса Дембеле провел матч на высоком уровне! Раздавал отменные передачи. Развивал атаку по подступах к штрафной. Кейн свой голешник забил. Алли выдал голевуху. Эриксен реализовал стандарт. Ламела сделал то, что от него требуется, держал мяч. Оттягивал защиту. Вертонген спас в нужный момент. Крайние оборонцы сегодня начудили. Санчесу нужно чуть больше уверенности в себе. Порой его действия вынуждают ругаться матом. Эрик Даер был стабилен. 2:2 справедливый результат по игре. Ответку необходимо отыграть еще лучше. Вернется Дибала, Юве сделает выводы, на Уэмбли будет не так то просто.
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