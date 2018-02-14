Манчини назвал самого опасного игрока в составе «Селтика»

Наставник «Зенита» Роберто Манчини рассказал о самом опасном игроке в составе «Селтика»:

«Мусса Дембеле нравится мне как игрок. Знаю его еще со времен в „Фулхэме“. Он все еще молод, но очень хорош. Впереди много работы, но он ее проведет. Думаю, что Дембеле станет самой главной угрозой.

Сейчас в составе „Селтика“ играет три футболиста, которые были у меня в „Манчестер Сити“: Скотт Синклейр, Дедрик Боята и Оливье Нтчам. В мое время они все были моложе, но уже тогда неплохо играли. Нир Биттон также был на просмотре в Манчестере.

При этом у „Селтика“ множество других сильных игроков. Жаль, что Боята не сыграет из-за травмы».

15 февраля «Зенит» и «Селтик» проведут первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы.