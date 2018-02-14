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Манчини назвал самого опасного игрока в составе «Селтика»

сегодня, 08:59
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:05 Не начался

Наставник «Зенита» Роберто Манчини рассказал о самом опасном игроке в составе «Селтика»:

«Мусса Дембеле нравится мне как игрок. Знаю его еще со времен в „Фулхэме“. Он все еще молод, но очень хорош. Впереди много работы, но он ее проведет. Думаю, что Дембеле станет самой главной угрозой.

Сейчас в составе „Селтика“ играет три футболиста, которые были у меня в „Манчестер Сити“: Скотт Синклейр, Дедрик Боята и Оливье Нтчам. В мое время они все были моложе, но уже тогда неплохо играли. Нир Биттон также был на просмотре в Манчестере. 

При этом у „Селтика“ множество других сильных игроков. Жаль, что Боята не сыграет из-за травмы».

15 февраля «Зенит» и «Селтик» проведут первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
сегодня в 13:58
В итоге всех игроков которых назвал пальбо останутся в запасе
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 12:03
Мамана схавает Дембеле
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:48
Я думаю - это Лодыгин........
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:12
    Miaf
    Miaf
    сегодня в 10:52
    Намекает на кого бомжи потратить свои миллиончики.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 10:09
    Пусть боятся
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 10:03
    Самые опасные у Селтика болельщики.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 09:57
    Жаль, Дзюбы уже нет... Он бы "трёху" положил кельтам!
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 09:40
    ЦСКА отдуплился, ждём зенит
    Кlassе
    Кlassе
    сегодня в 09:33
      loko7
      loko7
      сегодня в 09:15
      Сложно было оценить игру Селтика на групповом этапе Лиги чемпионов с такими командами как ПСЖ и Бавария, но с Зенитом такая возможность будет.
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok
      сегодня в 09:15
      В составе Зенита самый опасный игрок Паредас
      kastites
      kastites
      сегодня в 09:09
      Удачи ЗЕНИТУ
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