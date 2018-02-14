Божович: «Муса сыграет важную роль для ЦСКА. Чувствуется его класс»

Наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил выступление ЦСКА в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (0:0):

«Вернблум доказал, что он универсальный игрок. Понтус может хорошо действовать на любой позиции, даже нападающего. Он неплохо проявил себя на месте Березуцкого. Что касается Кучаева, то его не особо было заметно. Видимо, поставить его на позиции Щенникова — вынужденная мера. Но главное, что он не ошибался.

Муса быстро встроится в игру ЦСКА. Всё-таки команда ему знакома. Было недопонимание с Витиньо, когда он попал в спину бразильцу. Но такое бывает. Думаю, Муса сыграет важную роль для ЦСКА. Чувствуется класс этого игрока.

Головин, пожалуй, самый перспективный футболист ЦСКА. Его дисквалификация на следующий матч из-за перебора жёлтых карточек – большой минус для команды. У Александра очень хорошая скорость, он умеет обострить игру, сделать точную передачу. Это техничный футболист. Что касается Дзагоева, то нельзя забывать, что не так давно у него была травма. Возможно, Алану потребуется время, чтобы выйти на свой уровень. Когда он находится в оптимальной форме, то очень хорошо проявляет себя».