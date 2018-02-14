  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Германия. Третья лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет2.33.83.05
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет3.23.352.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Зета (Голубовци)Зета---

Божович: «Муса сыграет важную роль для ЦСКА. Чувствуется его класс»

сегодня, 09:46
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил выступление ЦСКА в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (0:0):

«Вернблум доказал, что он универсальный игрок. Понтус может хорошо действовать на любой позиции, даже нападающего. Он неплохо проявил себя на месте Березуцкого. Что касается Кучаева, то его не особо было заметно. Видимо, поставить его на позиции Щенникова — вынужденная мера. Но главное, что он не ошибался. 

Муса быстро встроится в игру ЦСКА. Всё-таки команда ему знакома. Было недопонимание с Витиньо, когда он попал в спину бразильцу. Но такое бывает. Думаю, Муса сыграет важную роль для ЦСКА. Чувствуется класс этого игрока. 

Головин, пожалуй, самый перспективный футболист ЦСКА. Его дисквалификация на следующий матч из-за перебора жёлтых карточек – большой минус для команды. У Александра очень хорошая скорость, он умеет обострить игру, сделать точную передачу. Это техничный футболист. Что касается Дзагоева, то нельзя забывать, что не так давно у него была травма. Возможно, Алану потребуется время, чтобы выйти на свой уровень. Когда он находится в оптимальной форме, то очень хорошо проявляет себя».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Каррера: «Тактически мы будем отталкиваться от игры „Атлетика“»
Сегодня, 13:55 0
Натхо: «Мы контролировали игру и мяч, имели моменты, но не реализовали их»
Сегодня, 13:05 4
Бубнов: «„Црвену Звезду“ устроит любая ничья в Москве»
Сегодня, 12:02 13
Масалитин надеется, что «Зенит» разорвет «Селтик»
Сегодня, 11:52 16
Божович: «Не думаю, что стоит ждать проблем от сербских фанатов в Москве»
Сегодня, 11:21 3
Манчини назвал самого опасного игрока в составе «Селтика»
Сегодня, 08:59 12
Обсудить
Все комментарии
MAUS
MAUS ответил spartach n1
сегодня в 13:54
spartach n1:
Муса придэ порярядок навидет,-кричали они !)) Два зулуса вчера самыми бесполезными выглядели .
Ой, посмеялся! Аж до слёз!
По игре, для первого матча пойдет, брака куча начиная от Дзагоева и непонятных подкатов Головина. Не проиграли и хорошо!
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 13:23
Убогое вью.
SHMEL
SHMEL ответил PROMES
сегодня в 12:45
PROMES:
Вот вчера кони играли с Црвеной,так я этого Мусу не видел на поле,он не выделялся на фоне остального леса!!
    SHMEL
    SHMEL ответил Jum13
    сегодня в 12:44
    Jum13:
    Еще в последнем контрольном было видно, что есть недопонимание между Мусйо и Витиньо. Плюс у бразильца есть дурная черта - он довольно жадный и если кто-то забил, то он просто начинает лупить по воротам пытаясь сам забить
    Есть такое.
    PROMES
    PROMES
    сегодня в 12:32
    Вот вчера кони играли с Црвеной,так я этого Мусу не видел на поле,он не выделялся на фоне остального леса!!
    Супервайзер
    Супервайзер
    сегодня в 12:03
    Что и Ганчеренко собрался клуб из английской Национальной (пятой по значению) лиги тренировать, а Божовича готовят на его место?
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 11:57
    Муса, ещё всем докажет, что не зря его взяли обратно.
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва ответил SHMEL
    сегодня в 11:57
    SHMEL:
    Мне показалось,что там элементарный брак в передачах.
    Брака в передачах хватало, но это и понятно, как никак первый матч после зимнего перерыва!
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва ответил Jum13
    сегодня в 11:56
    Jum13:
    Еще в последнем контрольном было видно, что есть недопонимание между Мусйо и Витиньо. Плюс у бразильца есть дурная черта - он довольно жадный и если кто-то забил, то он просто начинает лупить по воротам пытаясь сам забить
    Понимание дело наживное, еще сыграются!
    Jum13
    Jum13 ответил SHMEL
    сегодня в 11:38
    SHMEL:
    Мне показалось,что там элементарный брак в передачах.
    Еще в последнем контрольном было видно, что есть недопонимание между Мусйо и Витиньо. Плюс у бразильца есть дурная черта - он довольно жадный и если кто-то забил, то он просто начинает лупить по воротам пытаясь сам забить
    SHMEL
    SHMEL ответил Jum13
    сегодня в 11:31
    Jum13:
    У них сыграться было времени неделя. Матч разберут, выводы сделают - всё будет
    Мне показалось,что там элементарный брак в передачах.
    Кlassе
    Кlassе
    сегодня в 11:30
    Вот именно. Это многое говорит об уровне коней)))
    Московские бабушки
    Московские бабушки
    сегодня в 11:20
    скажите чернявому, что в Магните акции на бананы, всего 52 руб/кг
    Jum13
    Jum13 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 11:03
    AntiherQ1488:
    Странно, а разговоры только про Спартак и были. Даже на вашей ветке. Что ж поделать, если вы болеете против нас, а не за себя.
    Да ладно - кб-братушки поддержат своих младших сестер и будут 15 февраля топить за Спартак. Вы же за братушек топили, правда? )))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Бутсы
    сегодня в 10:45
    Бутсы:
    Давно это было, года четыре наверное назад. То что сейчас лошади с немытыми катают унылые доги ясно давно.
    Лигу договорняков создать. цска, зенит, урал, и кауказ. Пусть там варятся в своем болоте, и не мешают нормальным клубам.
    Бутсы
    Бутсы ответил AntiherQ1488
    сегодня в 10:43
    AntiherQ1488:
    Ой, не надо, я смотрел, с одним ударом в створ на двоих, раза 3 уснул. Почему бы было не поставить прямую трансляцию малышей в песочнице, дерущихся за совок? И то интересней. Лучше смотреть Амкар - Ска Хабаровск, чем это.
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Бутсы
      сегодня в 10:40
      Бутсы:
      vka1970 помню очень верно написал про коней и бомжей дерби, лучше не придумаешь - и пошёл чемодан на чемодан, еврей на еврея ...
      Ой, не надо, я смотрел, с одним ударом в створ на двоих, раза 3 уснул. Почему бы было не поставить прямую трансляцию малышей в песочнице, дерущихся за совок? И то интересней.
      Лучше смотреть Амкар - Ска Хабаровск, чем это.
      Бутсы
      Бутсы ответил AntiherQ1488
      сегодня в 10:37
      AntiherQ1488:
      поздравляю! Вы миллионер!
      vka1970 помню очень верно написал про коней и бомжей дерби, лучше не придумаешь - и пошёл чемодан на чемодан, еврей на еврея ...
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Бутсы
      сегодня в 10:35
      Бутсы:
      В матче с проектом?
      поздравляю! Вы миллионер!
      Бутсы
      Бутсы ответил AntiherQ1488
      сегодня в 10:34
      AntiherQ1488:
      за всю карьеру в рфпл, понтус получил лишь 1 красную карточку. Угадаешь с кем?) Слишком легкий вопрос, знаю))
      В матче с проектом?
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 10:30
      Сергеевич вернулся 1:
      Жёлтым билетом,,)
      за всю карьеру в рфпл, понтус получил лишь 1 красную карточку. Угадаешь с кем?) Слишком легкий вопрос, знаю))
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил AntiherQ1488
      сегодня в 10:29
      AntiherQ1488:
      И как обычно, отделается желтой!
      Жёлтым билетом,,)
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 10:27
      Сергеевич вернулся 1:
      Рубанёт по леговски))
      И как обычно, отделается желтой!
      Kerri
      Kerri
      сегодня в 10:27
      Цска удачи в ответном матче!
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил AntiherQ1488
      сегодня в 10:26
      AntiherQ1488:
      В последнем матче прыгнет в гончаренку) Он же летом сваливать собрался))
      Рубанёт по леговски))
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 10:25
      Сергеевич вернулся 1:
      "В товарищеском матче с «Эльче» Гончаренко пришла в голову эта чёртова идея. За то время, пока мы на сборах, меня успели перевести из нападения в полузащиту, а из полузащиты – в защиту. О чём они только думают!" ------------------------------------------------------------------------------------------------- Куда деваться бедному Понтусу..). Вчера он вставил Берёзе, когда серб, переиграв шведа , чуть было не забил головой. Бедный забыл, что он центральный защитник и это его зона ответственности вместе с Березуцким))).
      В последнем матче прыгнет в гончаренку) Он же летом сваливать собрался))
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 10:23
      "В товарищеском матче с «Эльче» Гончаренко пришла в голову эта чёртова идея. За то время, пока мы на сборах, меня успели перевести из нападения в полузащиту, а из полузащиты – в защиту. О чём они только думают!"
      -------------------------------------------------------------------------------------------------
      Куда деваться бедному Понтусу..). Вчера он вставил Берёзе, когда серб, переиграв шведа , чуть было не забил головой. Бедный забыл, что он центральный защитник и это его зона ответственности вместе с Березуцким))).
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Jum13
      сегодня в 10:21
      Jum13:
      Вчера Спартак не показывали, окстись!
      Странно, а разговоры только про Спартак и были. Даже на вашей ветке. Что ж поделать, если вы болеете против нас, а не за себя.
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 10:20
      Надо проходить сербских хряков!
      Jum13
      Jum13 ответил SHMEL
      сегодня в 10:18
      SHMEL:
      Вчера и Муса и Витиньо к сожалению запороли кучу моментов,должны были легко побеждать,а набегали лишь на ничью...
      У них сыграться было времени неделя. Матч разберут, выводы сделают - всё будет
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100