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Райан Мэйсон может пополнить тренерский штаб «Тоттенхэма»

сегодня, 10:42

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что у бывшего полузащитника «Халла» Райана Мэйсона есть задатки стать футбольным тренером. Напомним, что вчера Мэйсон завершил карьеру игрока в 26 лет после полученной травмы головы.

«Мэйсон был успешным футболистом, я считаю, что он может стать таким же специалистом. Его уход - печальная новость, но Райан - удивительный человек, он обладает невероятным мозгом, который заточен под футбол.

Для него открыта дверь в „Тоттенхэм“. Клуб, тренерский штаб, все мы поддерживаем его. Последние несколько дней он находился на нашей тренировочной базе, много разговаривал с тренерским штабом».

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Все комментарии
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
сегодня в 12:36
Можно попробовать.
cool4back
cool4back
сегодня в 11:43
Главное жив остался! Здоровья тебе, Райан!
cannongun
cannongun
сегодня в 10:42
хорошая идея. зовите Мэйсона
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