Райан Мэйсон может пополнить тренерский штаб «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что у бывшего полузащитника «Халла» Райана Мэйсона есть задатки стать футбольным тренером. Напомним, что вчера Мэйсон завершил карьеру игрока в 26 лет после полученной травмы головы.

«Мэйсон был успешным футболистом, я считаю, что он может стать таким же специалистом. Его уход - печальная новость, но Райан - удивительный человек, он обладает невероятным мозгом, который заточен под футбол.



Для него открыта дверь в „Тоттенхэм“. Клуб, тренерский штаб, все мы поддерживаем его. Последние несколько дней он находился на нашей тренировочной базе, много разговаривал с тренерским штабом».