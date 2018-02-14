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Тренер «Спортинга»: «„Астана“ — это новая эпоха. Никому не бывает легко на их поле»

сегодня, 10:52
АстанаЛоготип футбольный клуб Астана-:-Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингЗавтра в 19:00 Не начался

15 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретятся «Астана» и «Спортинг». Наставник португальской команды Жорже Жезуш признается, что мало знает о казахстанском клубе:

«У нас нет глубоких познаний об „Астане“. Все, что мы знаем об „Астане“, — это новая эпоха. Не было таких команд, которым было легко на их поле. „Астана“ окажет сильное сопротивление „Спортингу“, я не сомневаюсь. Мы знаем, что этот раунд Лиги Европы будет сложным, и дело не только в длительных перелетах. Мы боремся на нескольких фронтах, играем по три раза в неделю в разных турнирах, пытаясь ротировать состав. Это имеет большое значение, но мы собираемся пройти в следующий раунд».

Напомним, что «Астана» совершила самый быстрый взлет в истории клубного рейтинга УЕФА, когда преодолела свой квартет в групповом этапе Лиги Европы.

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Все комментарии
zakirjan_87
zakirjan_87
сегодня в 12:22
Я абсолютно уверен что Астана поборется с португалами и легко им у нас в столице точно не будет!

Удачи парням! Алга жиги!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:09
Казахи дадут бой португалам. Да такой что они еле ноги из Астаны унесут)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:36
Буду надеется что Астана пройдет Спортинг
Kerri
Kerri
сегодня в 11:29
Астане удачи!
No problem
No problem
сегодня в 11:22
Удачи Астане!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:07
Даже Атлетико совладать не сумел, а тут какой-то Спортинг.
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