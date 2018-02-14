Тренер «Спортинга»: «„Астана“ — это новая эпоха. Никому не бывает легко на их поле»

15 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретятся «Астана» и «Спортинг». Наставник португальской команды Жорже Жезуш признается, что мало знает о казахстанском клубе:

«У нас нет глубоких познаний об „Астане“. Все, что мы знаем об „Астане“, — это новая эпоха. Не было таких команд, которым было легко на их поле. „Астана“ окажет сильное сопротивление „Спортингу“, я не сомневаюсь. Мы знаем, что этот раунд Лиги Европы будет сложным, и дело не только в длительных перелетах. Мы боремся на нескольких фронтах, играем по три раза в неделю в разных турнирах, пытаясь ротировать состав. Это имеет большое значение, но мы собираемся пройти в следующий раунд».

Напомним, что «Астана» совершила самый быстрый взлет в истории клубного рейтинга УЕФА, когда преодолела свой квартет в групповом этапе Лиги Европы.