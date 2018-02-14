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Божович: «Не думаю, что стоит ждать проблем от сербских фанатов в Москве»

сегодня, 11:21
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда21.02.2018 в 20:00 Не начался

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович выразил мнение, что в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой» не стоит ждать неприятностей от фанатов сербской команды. Напомним, что первая встреча клубов завершилась ничейным результатом.

«Сербские болельщики всегда создают хорошую атмосферу, поэтому они лучшие в мире. Мне нравится их пиро-шоу, но посмотрим, что скажет УЕФА.

Не думаю, что стоит ждать проблем от „делие“ в Москве. Русские и сербы — братья. В Белграде вроде ничего такого не было. И в Москве, надеюсь, всё пройдёт гладко».

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:34
А чего от них ждать то? Встретятся там со своими братками спамовскими, те их в баньку сведут и станут ещё ближе к Европе(ну вы поняли о чём я))0
cska.78
cska.78
сегодня в 11:25
Хряки из тарасовки могут что-нибудь выкинуть!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:24
Согласен, от Сербских болельщиков нет, а от СпаМовцев не уверен.
Они непредсказуемы.
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