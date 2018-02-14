Божович: «Не думаю, что стоит ждать проблем от сербских фанатов в Москве»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович выразил мнение, что в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой» не стоит ждать неприятностей от фанатов сербской команды. Напомним, что первая встреча клубов завершилась ничейным результатом.

«Сербские болельщики всегда создают хорошую атмосферу, поэтому они лучшие в мире. Мне нравится их пиро-шоу, но посмотрим, что скажет УЕФА.

Не думаю, что стоит ждать проблем от „делие“ в Москве. Русские и сербы — братья. В Белграде вроде ничего такого не было. И в Москве, надеюсь, всё пройдёт гладко».