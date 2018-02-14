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Масалитин надеется, что «Зенит» разорвет «Селтик»

сегодня, 11:52
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:05 Не начался

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от противостояния «Селтика» и «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы:

«„Зенит“ какое-то время показывал очень хороший футбол в начале сезона. Потом пошли разногласия в коллективе. Сейчас там все ребята с амбициями, они поймали свою игру на сборах, наконец-то сложился наигранный состав. Считаю, что в Глазго „Зенит“ выйдет играть с одним Кокориным на острие, а уже по ходу встречи Манчини будет решать, использовать ему Заболотного или не использовать. У питерцев очень хорошие шансы в противостоянии с шотландским клубом. Хочется, чтобы опять „Зенит“ сыграл на скорости, как он это делал в августе - сентябре, когда на него любо-дорого было смотреть, когда он просто разорвал „Спартак“ (в первом круге - 5:1). Будем надеяться, что „Зенит“ вновь поймал эту игру и приятно удивит нас.

Я хочу, чтобы все наши клубы прошли в 1/8 финала, потому что все они работают на Россию. ЦСКА, „Зенит“, „Спартак“ и „Локомотив“ должны набирать как можно больше очков - вот, что важно для дальнейших перспектив в еврокубках. Даже „Атлетик“ - посильный соперник для „Спартака“. Пройдут - будет супер, кого-то потеряем в дальнейшем пути - ничего страшного»

«Сине-бело-голубые» уже огласили заявку на первый матч в Глазго (15 февраля).

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Все комментарии
Гуливер
Гуливер
сегодня в 13:52
как тузик грелку порвём мы же не с китайским Хаоанем играем
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:28
Согласе с Масалитиным: хоть в "Зенити" рвачей "нет" - разорвут всё-равно!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:02
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:00
    Никто ни кого не "разорвёт"........

    И вообще это плагиат.......у Рейнгольда патент на это слово.......но он его реже стал использовать.....ибо как некоторые поедут "рвать"......так неизменно в Питере 1:5....

    Вообще не жду голевой феерии....ибо у Селтика будет сверх мотивация......99% успеха - это домашний матч в Шотландии......т.к. результат в Питере более предсказуем...))))

    Общий результат скорей всего известен всем...но посмотреть интересно...в плане амбиций команды Манчини....как далеко они готовы пройти в данном турнире.....

    Хорошего футбола....честного судейства и поменьше травм.........

    Ждём с Победой !!!!!!!!!!!!!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 12:50
    Я тоже думаю что Зенит победит
    амурец
    амурец
    сегодня в 12:33
    да уж бредовое интервью конечно все желаем победы Зениту, но то что он разорвёт Селтик, это по моему бред
    zenitforfun
    zenitforfun ответил ДАША Д
    сегодня в 12:33
    ДАША Д:
    У Зенита самый простой соперник, только имя громкое.
    Давно ли матчи Селтика смотрела?
    и да кстати. Зенит выиграл у Црвены 3-1 на сборах
    PROMES
    PROMES
    сегодня в 12:27
    Главное,чтобы зенит не разорвало от натуги,и главное откуда такая уверенность в силах зенита,по мне так посредственная команда,Спартак намного сильнее зенита!
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 12:21
    У Зенита самый простой соперник, только имя громкое.
    Miaf
    Miaf
    сегодня в 12:19
    Спасут только судьи и бабло.
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 12:11
    Наивный сука.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:03
    ДЕМИ ДЕЗЕУВ ОТПРАВИЛ ВАЛЕНТИНКУ ДЕНИСУ ГЛУШАКОВУ И ПРОМЕСУ
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 11:59
    ДЕЗЕУВ НАДЕЕТСЯ ЧТО ПРОМЕС РАЗОРВЁТ ГЛУШАКОВА
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 11:58
    удачи спартаку и локомотиву))
    А больше и нет команд)
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 11:54
    ахаххахахах)))
    Короли товарняков только могут разрывать детей 15 летних с эмиратов и всякие вардары с русенборгом,а чуть-чуть посильнее и все))) андерлехт,бенфика))) СТЫДНО СНОВА)
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