Масалитин надеется, что «Зенит» разорвет «Селтик»

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от противостояния «Селтика» и «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы:

«„Зенит“ какое-то время показывал очень хороший футбол в начале сезона. Потом пошли разногласия в коллективе. Сейчас там все ребята с амбициями, они поймали свою игру на сборах, наконец-то сложился наигранный состав. Считаю, что в Глазго „Зенит“ выйдет играть с одним Кокориным на острие, а уже по ходу встречи Манчини будет решать, использовать ему Заболотного или не использовать. У питерцев очень хорошие шансы в противостоянии с шотландским клубом. Хочется, чтобы опять „Зенит“ сыграл на скорости, как он это делал в августе - сентябре, когда на него любо-дорого было смотреть, когда он просто разорвал „Спартак“ (в первом круге - 5:1). Будем надеяться, что „Зенит“ вновь поймал эту игру и приятно удивит нас.

Я хочу, чтобы все наши клубы прошли в 1/8 финала, потому что все они работают на Россию. ЦСКА, „Зенит“, „Спартак“ и „Локомотив“ должны набирать как можно больше очков - вот, что важно для дальнейших перспектив в еврокубках. Даже „Атлетик“ - посильный соперник для „Спартака“. Пройдут - будет супер, кого-то потеряем в дальнейшем пути - ничего страшного».

«Сине-бело-голубые» уже огласили заявку на первый матч в Глазго (15 февраля).