Бубнов: «„Црвену Звезду“ устроит любая ничья в Москве»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги первой встречи ЦСКА и «Црвены Звезды» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Считаю, что ЦСКА в конкретный отрезок сезона выглядел достойно. Заметно, что сборы уже заканчиваются, но „армейцы“ неплохо смотрелись на фоне крепкого соперника. При этом не могу сказать, что ожидал от сербов большего. Можно вспомнить их матчи с „Краснодаром“ в квалификации, но тогда „быки“ были сами виноваты, плюс ошибся судья. Видел встречу „Црвены Звезды“ с „Зенитом“ на зимних сборах, поэтому знал, чего ожидать. Хотя стоит отметить, что белградцы потеряли Гуэлора Канга, который добавлял средней линии скорости и креативности. В двухматчевом противостоянии счет 0:0 очень опасен. Это означает, что „Црвену Звезду“ устроит любая ничья в Москве. Если нулевая, то как минимум серия пенальти, а если результативная – дальше проходят сербы. Соперник ЦСКА показал, что умеет неплохо обороняться, поэтому будет играть на контратаках. Кроме того, „армейцы“ потеряли Александра Головина, а это очень серьезно».