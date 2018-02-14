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Бубнов: «„Црвену Звезду“ устроит любая ничья в Москве»

сегодня, 12:02
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги первой встречи ЦСКА и «Црвены Звезды» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Считаю, что ЦСКА в конкретный отрезок сезона выглядел достойно. Заметно, что сборы уже заканчиваются, но „армейцы“ неплохо смотрелись на фоне крепкого соперника. При этом не могу сказать, что ожидал от сербов большего. Можно вспомнить их матчи с „Краснодаром“ в квалификации, но тогда „быки“ были сами виноваты, плюс ошибся судья. Видел встречу „Црвены Звезды“ с „Зенитом“ на зимних сборах, поэтому знал, чего ожидать. Хотя стоит отметить, что белградцы потеряли Гуэлора Канга, который добавлял средней линии скорости и креативности. В двухматчевом противостоянии счет 0:0 очень опасен. Это означает, что „Црвену Звезду“ устроит любая ничья в Москве. Если нулевая, то как минимум серия пенальти, а если результативная – дальше проходят сербы. Соперник ЦСКА показал, что умеет неплохо обороняться, поэтому будет играть на контратаках. Кроме того, „армейцы“ потеряли Александра Головина, а это очень серьезно».

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 13:43
Мистер очевидность.
Doping87
Doping87
сегодня в 13:21
Мистер очевидность.
mntr13
mntr13
сегодня в 13:19
ЦСКА это победа
ermak6848
ermak6848 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 13:12
Дед за ЦСКА:
Редкий случай когда Саша прав.Будет тяжело 21го, думаю,что тренер ЦСКА сможет решить эту проблему. Удачи ЦСКА.
надо любой ценой Побеждать...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:40
Редкий случай когда Саша прав.Будет тяжело 21го, думаю,что тренер ЦСКА сможет решить эту проблему. Удачи ЦСКА.
амурец
амурец ответил Великолепный
сегодня в 12:28
Великолепный:
Значит надо забивать на гол больше чем "Звездаши", что бы их не устроила ничья!))
а ещё лучше забивать только самим
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:27
МУСА ТРЁШКУ ЗАГРУЗИТ УСТАНЕШЬ ТТД СЧИТАТЬ

ГЫ-ГЫ
Jum13
Jum13 ответил ДСА
сегодня в 12:25
ДСА:
Надежда что Акинфеев не пропустит и блеснет в серии пенальти, в нападающих веры нет.
Ух-ты - в твоей параллельной вселенной Акинфеев в Спартаке играет?
ДСА
ДСА
сегодня в 12:19
Надежда что Акинфеев не пропустит и блеснет в серии пенальти, в нападающих веры нет.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:17
Ну сами виноваты.. Несколько убойных моментов профукали.(

Надеюсь в ответке то что должны были забить, но не забили забьют. А Дзага покажет свою игру, а то вчера конкретно разочаровал(
isamsn
isamsn
сегодня в 12:12
Нужно немного расторопней играть у штрафной соперника и всё получится...
Jum13
Jum13
сегодня в 12:06
Саша тоже расстроился - кб-братушки и его подвели, прям беда какая-то )))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:06
Значит надо забивать на гол больше чем "Звездаши", что бы их не устроила ничья!))
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