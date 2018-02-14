«Милан» выставит сильнейший состав на первый матч с «Лудогорцем»

В Италии утверждают, что главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо намерен выставить сильнейший состав на завтрашний матч 1/16 финала Лиги Европы с «Лудогорцем». «Россонери» понимают, что занять в этом сезоне место в топ-4 Серии А будет очень сложно, поэтому постараются сделать ставку на всеевропейский турнир с расчетом на победу.

Подопечные Гаттузо постараются решить все вопросы о выходе в следующий этап уже в первом матче. Первая встреча с «Лудогорцем» состоится в Болгарии.