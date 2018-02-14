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«Милан» выставит сильнейший состав на первый матч с «Лудогорцем»

сегодня, 12:29
ЛудогорецЛоготип футбольный клуб Лудогорец (Разград)-:-Логотип футбольный клуб МиланМиланЗавтра в 21:00 Не начался

В Италии утверждают, что главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо намерен выставить сильнейший состав на завтрашний матч 1/16 финала Лиги Европы с «Лудогорцем». «Россонери» понимают, что занять в этом сезоне место в топ-4 Серии А будет очень сложно, поэтому постараются сделать ставку на всеевропейский турнир с расчетом на победу.

Подопечные Гаттузо постараются решить все вопросы о выходе в следующий этап уже в первом матче. Первая встреча с «Лудогорцем» состоится в Болгарии.

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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил шацк
сегодня в 13:08
шацк:
Милан возьмет ЛЕ в этом году, ну или кто то из наших клубов.
АРСЕНАЛ ПО ХОДУ ТОЖЕ В ТОП-4 НЕ ВЛЕЗАЕТ И ПОБОРЕТСЯ ЗА ТРОФЕЙ !
А ЕЩЁ ЕСТЬ БОРУССИЯ, НАПОЛИ, АТЛЕТИКО М И ЛАЦИО.
шацк
шацк
сегодня в 12:34
Милан возьмет ЛЕ в этом году, ну или кто то из наших клубов.
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