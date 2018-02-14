Джейми Реднапп считает, что Погба засияет под руководством Гвардиолы

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп стал еще одним человеком, считающим, что Жозе Моуриньо неправильно использует способности полузащитника Поля Погба:

«Не могу поверить, что ситуация зашла так далеко. Когда его заменили в матче с „Арсеналом“, все начали говорить о статистике, якобы „Манчестер Юнайтед“ не может без него играть.

Все говорили, что Поль незаменим, а затем те же люди утверждают, что он бесполезен. Когда дела в порядке, он лучший игрок в мире. А теперь его буквально забивают из-за высокого ценника.

Думаю, что Моуриньо несет за Погба большую ответственность, это его работа. Снять его с матча против „Тоттенхэма“ — явно не лучший способ раскрыть его лучшие стороны. В матче с „Ньюкаслом“ было заметно, что Поль перестал в себя верить.

Если бы он играл в „Манчестер Сити“, то стал бы настоящей звездой. Гвардиола из тех менеджеров, которые умеют работать с игроками, Моуриньо же не извлекает из него максимальную пользу».