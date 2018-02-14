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Джейми Реднапп считает, что Погба засияет под руководством Гвардиолы

сегодня, 12:47

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп стал еще одним человеком, считающим, что Жозе Моуриньо неправильно использует способности полузащитника Поля Погба:

«Не могу поверить, что ситуация зашла так далеко. Когда его заменили в матче с „Арсеналом“, все начали говорить о статистике, якобы „Манчестер Юнайтед“ не может без него играть.

Все говорили, что Поль незаменим, а затем те же люди утверждают, что он бесполезен. Когда дела в порядке, он лучший игрок в мире. А теперь его буквально забивают из-за высокого ценника.

Думаю, что Моуриньо несет за Погба большую ответственность, это его работа. Снять его с матча против „Тоттенхэма“ — явно не лучший способ раскрыть его лучшие стороны. В матче с „Ньюкаслом“ было заметно, что Поль перестал в себя верить.

Если бы он играл в „Манчестер Сити“, то стал бы настоящей звездой. Гвардиола из тех менеджеров, которые умеют работать с игроками, Моуриньо же не извлекает из него максимальную пользу».

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Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 13:57
У Гвардиолы общекомандный прессинг после потери мяча - фирменная черта . Наша же темная лань не особо хочет прессинговать , не царское это дело !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:30
Моуриньо некогда заниматься игроками - он любуется собой.
drug01
drug01
сегодня в 13:16
Этот тренер супер
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:06
ПОГБА ЗАСИЯТЬ СМОЖЕТ ТОЛЬКО В ЗЕНИТЕ !!!

ГЫ-ГЫ
Горожане
Горожане
сегодня в 13:01
При мауре футболисты и клубы только тускнеют хахахаха.
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 12:57
Да и в Арсенале, Тоттенхаме, Ливерпуле , Челси , Унитед ( без Моура) бы заиграл
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:55
Бывший игрок Ливерпуля - и этим все сказано
Sem25
Sem25
сегодня в 12:51
Гвардиола не менеджер, он тренер. Как бывший хороший игрок, понимает футбол и игроков видит.
Менеджер - это как раз Моуриньо.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 12:49
Переоценивает лысого
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