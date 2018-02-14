Натхо: «Мы контролировали игру и мяч, имели моменты, но не реализовали их»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал итоги встречи 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».



«Матч получился непростым, болельщики „Црвены Звезды“ оказывали на нас давление, но мы не дрогнули, играли хорошо. Конечно, хотелось забить в гостях, но 0:0 – нормальный результат. Теперь нужно побеждать в дома.



Нам не хватало последнего результативного действия. Мы контролировали игру и мяч, имели моменты, но не реализовали их. Мы отлично поработали на сборах, физика в порядке, ноги бегут».