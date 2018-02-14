  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Германия. Третья лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет2.33.83.05
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет3.23.352.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Зета (Голубовци)Зета---

Натхо: «Мы контролировали игру и мяч, имели моменты, но не реализовали их»

сегодня, 13:05
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал итоги встречи 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».

«Матч получился непростым, болельщики „Црвены Звезды“ оказывали на нас давление, но мы не дрогнули, играли хорошо. Конечно, хотелось забить в гостях, но 0:0 – нормальный результат. Теперь нужно побеждать в дома.

Нам не хватало последнего результативного действия. Мы контролировали игру и мяч, имели моменты, но не реализовали их. Мы отлично поработали на сборах, физика в порядке, ноги бегут».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «„Црвену Звезду“ устроит любая ничья в Москве»
Сегодня, 12:02 13
Масалитин надеется, что «Зенит» разорвет «Селтик»
Сегодня, 11:52 16
Божович: «Не думаю, что стоит ждать проблем от сербских фанатов в Москве»
Сегодня, 11:21 3
Божович: «Муса сыграет важную роль для ЦСКА. Чувствуется его класс»
Сегодня, 09:46 42
Манчини назвал самого опасного игрока в составе «Селтика»
Сегодня, 08:59 12
Фанат ЦСКА: «После матча с „Црвеной“ нас полтора часа держали на холоде под снегом»
Сегодня, 02:13 26
Обсудить
Все комментарии
Jum13
Jum13
сегодня в 13:50
Главное дома свои реализуйте
Kerri
Kerri
сегодня в 13:41
Реализуйте их в Москве!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:15
Очень слабая игра соперников невысокого уровня.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100