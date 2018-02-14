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Будучи игроком «Удинезе», Санчес оставил ключи в машине и пробежал 8 км до дома

сегодня, 13:22

Итальянский журналист Пьетро Олеотто рассказал любопытную историю из жизни новичка «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса во времена, когда чилиец выступал в составе «Удинезе»:

«Однажды после тренировки Алексис поехал в Удине, чтобы совершить кое-какие покупки. Но случайно он забыл ключи в автомобиле, оставил внутри и мобильный телефон.

Не знаю, как поступило бы большинство людей на его месте, но Санчес просто побежал домой. Он преодолел 8 км от самого центра города до своего дома на окраине. Местные увидели его в спортивном костюме и позвонили в газету. Вообще Алексис частенько мог превратить любую ситуацию в повод пробежаться.

В первом сезоне Санчес был тощим, играл на правом фланге. Физически он не тянул борьбу в штрафной зоне. Но одноклубникам он был нужен ближе к центру, чтобы извлечь максимум из его способностей в дриблинге.

Он начал работать над своим телом, ему даже построили специальный тренажерный зал. Алексис тренировался по два часа после тренировок. Помню, как увидел его по пути на тренировочную базу. То, какую массу он набрал, просто шокировало».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:48
Дурная голова ногам покоя не даёт.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 13:44
теперь он бегает по клубам
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:34
ПОДУМАЕШЬ !
ВОН КАК БЭКХЭМ ОДНАЖДЫ ВЫКРУЧИВАЛСЯ

КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:28
Попросить у кого-нибудь телефон позвонить ума не хватило.
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