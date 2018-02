«Атлетико» опубликовал заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Копенгагеном». Отметим появление защитника Диего Година, который потерял несколько зубов после столкновения с вратарем в матче против «Валенсии».

📋 | SQUAD LIST

🏧 Check out who @Simeone called up for #CopenhagueAtleti 🔴⚪️🔴

👇 #AúpaAtleti #UEL pic.twitter.com/F21uBhv63g