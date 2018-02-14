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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Фонсека: «Стараемся пока не думать о ЛЧ. Главная цель „Шахтера“ — чемпионат Украины»

вчера, 15:59
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома21.02.2018 в 22:45 Не начался

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о состоянии своей команды после зимней паузы и отметил, что пока «горняки» стараются не думать о противостоянии с «Ромой» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы полностью готовы после зимней паузы. Сборы прошли в прекрасных условиях, ребята в отличных кондициях. Думаю, достойно выступим и покажем себя в финальной части чемпионата.

Честно говоря, мы пока стараемся не думать о Лиге чемпионов. Хочу напомнить, что для нас главной целью является чемпионат Украины. Будем двигаться пошагово. Сейчас настраиваемся на важнейшее противостояние с „Черноморцем“, а после уже начнем разбор „Ромы“ и подготовку к ней.

Конечно, было бы отлично, если бы все могли участвовать во всех матчах. Ракицкий не сыграет с „Черноморцем“, но ничего страшного – на его месте окажется другой. В „Шахтере“ отличный баланс, так что его отсутствия никто не заметит».

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:51
Удачи кротам! Если б не котовасия эта на Украине-реально клуб претендовал бы на ежегодный четвертьфинал ЛЧ. А если б лидеров не продавал-выиграл бы.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 17:42
Шахтеру удачи!
dzvinka
dzvinka
вчера в 17:41
прекрасное вью профессионала).
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