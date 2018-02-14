Фонсека: «Стараемся пока не думать о ЛЧ. Главная цель „Шахтера“ — чемпионат Украины»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о состоянии своей команды после зимней паузы и отметил, что пока «горняки» стараются не думать о противостоянии с «Ромой» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы полностью готовы после зимней паузы. Сборы прошли в прекрасных условиях, ребята в отличных кондициях. Думаю, достойно выступим и покажем себя в финальной части чемпионата.

Честно говоря, мы пока стараемся не думать о Лиге чемпионов. Хочу напомнить, что для нас главной целью является чемпионат Украины. Будем двигаться пошагово. Сейчас настраиваемся на важнейшее противостояние с „Черноморцем“, а после уже начнем разбор „Ромы“ и подготовку к ней.

Конечно, было бы отлично, если бы все могли участвовать во всех матчах. Ракицкий не сыграет с „Черноморцем“, но ничего страшного – на его месте окажется другой. В „Шахтере“ отличный баланс, так что его отсутствия никто не заметит».

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