Мельгарехо: «Постараемся показать „горячий“ футбол и „разогреть“ стадион своей игрой»

Парагвайский полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо не привык к низким температурам, но не думает, что холод в Москве помешает «красно-белым» показать достойную игру в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком»:

«Сейчас и правда очень холодно. Но мы постараемся продемонстрировать „горячий“ футбол и „разогреть“ стадион своей игрой.

Мы постараемся сыграть в свой футбол. Холодно будет не только нам, но и соперникам. И согласен с тренером: очень важное значение будет иметь качество поля. А оно, как я успел сегодня убедиться, в хорошем состоянии».

Команды рассудит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.