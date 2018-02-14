Агент Дестро: «Маттиа считает, что у него неоплаченный долг перед „Болоньей“»

Агент нападающего «Болоньи» Маттиа Дестро признался, что у игрока в минувшее зимнее трансферное окно было несколько предложений, однако он отказался покидать свою нынешнюю команду.



«Не понимаем, что происходит, почему Дестро перестал выходить на поле. Конечно, главный тренер определяет основную команду, однако это не повод ставить под сомнение профессионализм Маттиа.



В минувшее трансферное окно к нам обращалось несколько клубов, однако игрок не хотел переходить. Он считает, что у него неоплаченный долг перед „Болоньей“».



Напомним, что Маттиа Дестро перешел в «Болонью» летом 2015 года.