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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Глушаков: «Меня беспокоит отсутствие соревновательной практики»

вчера, 16:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик21:00 Не начался

Полузащитник «Спартак» Денис Глушаков подвел итоги зимних сборов и поделился ожиданиями от противостояния с «Атлетиком» из Бильбао в 1/16 финала Лиги Европы.

О своем состоянии

«И в Дубае, и в Испании, и в Сочи мы хорошо потрудились. Всё было по плану, если говорить лично обо мне — в контрольной игре с софийским ЦСКА получил травму. Но самое главное — уже восстановился и полностью готов играть».

О состоянии команды

«Мы готовились и, думаю, набрали неплохую форму. Понятно, что у испанцев сейчас идет сезон, им проще и легче. Нам будет потяжелее. Это первая официальная игра в нынешнем сезоне после продолжительной паузы. И вот это меня беспокоит больше — отсутствие соревновательной практики. Контрольные матчи — это контрольные матчи. Официальные — совершенно другое. Надо будет „вкатываться“. Но у нас есть другой козырь — наши болельщики, которые будут гнать нас вперед. Они всегда нам помогают. Мы очень надеемся, что будет полный стадион. Знаем, что наши поклонники также ждут эту игру. Всё в ней зависит только от нас…»

О стиле игры «Атлетика»

«Все испанцы любят техничный футбол. Предпочитают больше играть с мячом. Пропагандируют умную игру. Жаль, что первый матч сыграем не в гостях. Так нам было бы немного проще в организационном плане. Мы готовились к сезону в Испании, могли бы сразу там сыграть. И затем уже вернуться в Москву на ответную встречу. А так у нас получается много перелетов-переездов. Это тяжеловато».

О дуэли «Локомотива» с «Атлетиком» 6 лет назад

«Да, в Москве в феврале 2012-го была метель и где-то минус пятнадцать градусов. Матч могли перенести или даже отменить. Да, так складывается, что второй раз встречаюсь в Лиге Европы с „Атлетиком“ — и второй раз играем в мороз».

Об ожиданиях от матча

«В этот раз хотелось бы пройти „Атлетик“. Для этого нужно выходить на поле, забивать и побеждать. Знаете, в прошлый раз в Москве с „Локомотивом“ выиграл матч у „Атлетика“ — 2:1 Но в ответной встрече в Бильбао испанцы победили — 1:0. Им хватило этого одного мяча для того, чтобы пройти в следующий раунд. Понимаете, дело в нюансах. Это игры на вылет. В них каждый гол может оказаться решающим. Кто в тактическом плане будет сильнее, тот и пройдет дальше».

Российские клубы в плей-офф Лиги Европы

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Все комментарии
1asss
1asss
вчера в 23:21
вот издеваются над Спартаком, желаю КБ победы в Лиге Европы, встанут на одну ступеньку с ЦСКА и Зенитом будет интересно
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 21:48
...которые будут гнать нас вперед...
23 пропущенных.Многовато.Может мы виноваты,что сильно гоним их вперёд?
Может хоть кого-то оставлять,не гнать?
Нашим удачи.
Saang
Saang
вчера в 19:43
Вы уже с Севильей в Испании сыграли. Понравилось?
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 19:28
Там 200 км южнее клуб есть.
Спартачи приходят на постоянку.
ЗенитоАрмейцы в аренду.
Приходи, соревнуйся.
УууЭээЛллКккОооМмм.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 19:09
НУ ДА, КОГДА ПО 7 ШТУК ЗА МАТЧ ЗАПИХИВАЮТ, КАКОЕ УЖ ТУТ СОРЕВНОВАНИЕ? ЭТО ИЗНАСИЛОВАНИЕ!
VIPded
VIPded
вчера в 18:30
Удачи Спартаку в ЛЕ!!!
Egorium
Egorium
вчера в 18:10
Чтобы проиграть 7-0 особо то и практика не нужна.
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 18:07
Очередной позор спартака будет куда грандиознее ливепульского.
denmig
denmig ответил Павел Амурский
вчера в 18:04
Павел Амурский:
Про Ливерпуль слышали то же самое.
    Павел Амурский
    Павел Амурский ответил denmig
    вчера в 18:02
    denmig:
    Главное - не с..ть! Биться и долбить их! Тоже мне гранд - атлетик из билльбауммм!
    Про Ливерпуль слышали то же самое.
    FROLL 001
    FROLL 001
    вчера в 17:55
    Черненькие пупсики не выдержат мороз. Снова Спартак влетит разгромно!
    denmig
    denmig
    вчера в 17:55
    Главное - не с..ть! Биться и долбить их! Тоже мне гранд - атлетик из билльбауммм!
    Павел Амурский
    Павел Амурский ответил Кирилл Терешин
    вчера в 17:52
    Кирилл Терешин:
    я тоже хожу в баню, позавчера был в бане, я, саша шпак, ибрагим магомедов и сергей зверев!!
    То что Зверев сразу видно.
    Борисыч1
    Борисыч1
    вчера в 17:48
    Ниочём, Денис. Банальности говоришь.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 17:43
    Конечно, первый матч всегда лучше играть в гостях.
    Можно было бы в Испании провести, под это дело, целевой сбор.
    azures
    azures
    вчера в 17:42
    Практика дело наживное, проиграть 7-0 мы и с практикой смогли.
    Faustello
    Faustello
    вчера в 17:32
    Полузащитник «Спартак» Денис Глушаков подвел итоги зимних сборов
    Faustello
    Faustello
    вчера в 17:12
    Глушак: - меня беспокоит отсутствие парной и фляги.
    Кирилл Терешин
    Кирилл Терешин
    вчера в 17:11
    денис наш спартаковский стержень, такой же мощный как и моя бицуха!!
    все кто против спартака, ловите мою фирменную двоечку!!
    завтра будем разрывать лузеров из испании, 5-0 в пользу великого спартака!!
    Кирилл Терешин
    Кирилл Терешин ответил piercman
    вчера в 17:09
    piercman:
    соревновательная практика в спартаке должна проходить в бане.
    я тоже хожу в баню, позавчера был в бане, я, саша шпак, ибрагим магомедов и сергей зверев!!
    piercman
    piercman
    вчера в 17:02
    соревновательная практика в спартаке должна проходить в бане.
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