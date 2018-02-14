Глушаков: «Меня беспокоит отсутствие соревновательной практики»

Полузащитник «Спартак» Денис Глушаков подвел итоги зимних сборов и поделился ожиданиями от противостояния с «Атлетиком» из Бильбао в 1/16 финала Лиги Европы.

О своем состоянии

«И в Дубае, и в Испании, и в Сочи мы хорошо потрудились. Всё было по плану, если говорить лично обо мне — в контрольной игре с софийским ЦСКА получил травму. Но самое главное — уже восстановился и полностью готов играть».

О состоянии команды

«Мы готовились и, думаю, набрали неплохую форму. Понятно, что у испанцев сейчас идет сезон, им проще и легче. Нам будет потяжелее. Это первая официальная игра в нынешнем сезоне после продолжительной паузы. И вот это меня беспокоит больше — отсутствие соревновательной практики. Контрольные матчи — это контрольные матчи. Официальные — совершенно другое. Надо будет „вкатываться“. Но у нас есть другой козырь — наши болельщики, которые будут гнать нас вперед. Они всегда нам помогают. Мы очень надеемся, что будет полный стадион. Знаем, что наши поклонники также ждут эту игру. Всё в ней зависит только от нас…»

О стиле игры «Атлетика»

«Все испанцы любят техничный футбол. Предпочитают больше играть с мячом. Пропагандируют умную игру. Жаль, что первый матч сыграем не в гостях. Так нам было бы немного проще в организационном плане. Мы готовились к сезону в Испании, могли бы сразу там сыграть. И затем уже вернуться в Москву на ответную встречу. А так у нас получается много перелетов-переездов. Это тяжеловато».

О дуэли «Локомотива» с «Атлетиком» 6 лет назад

«Да, в Москве в феврале 2012-го была метель и где-то минус пятнадцать градусов. Матч могли перенести или даже отменить. Да, так складывается, что второй раз встречаюсь в Лиге Европы с „Атлетиком“ — и второй раз играем в мороз».

Об ожиданиях от матча

«В этот раз хотелось бы пройти „Атлетик“. Для этого нужно выходить на поле, забивать и побеждать. Знаете, в прошлый раз в Москве с „Локомотивом“ выиграл матч у „Атлетика“ — 2:1 Но в ответной встрече в Бильбао испанцы победили — 1:0. Им хватило этого одного мяча для того, чтобы пройти в следующий раунд. Понимаете, дело в нюансах. Это игры на вылет. В них каждый гол может оказаться решающим. Кто в тактическом плане будет сильнее, тот и пройдет дальше».

Российские клубы в плей-офф Лиги Европы