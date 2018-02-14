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Баслер: «„Ювентус“ не сможет выиграть Лигу чемпионов вместе с Буффоном»

вчера, 17:01

Экс-футболист сборной Германии Марио Баслер считает, что вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону пора завязывать с футболом. 

«Джиджи был исключительным голкипером, но иногда мы упускаем подходящий момент, чтобы уйти на покой.

Буффон потерял момент, когда нужно было завершить карьеру. Руководство клуба и главный тренер должны сказать ему, что пришло и его время.

Возможно, он действительно хочет выиграть Лигу чемпионов, но он больше не вратарь международного уровня. „Ювентус“ не сможет выиграть ЛЧ вместе с ним».

Живая легенда! Сорок фактов про Буффона

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Все комментарии
No problem
No problem
вчера в 21:55
Пардон.Забыл че они не вышли на ЧМ-18).
No problem
No problem ответил Red_team
вчера в 21:54
Red_team:
Когда это он на мундиале еще поиграет? Думаешь да 2022-го года играть будет?!
18м лол.
TypXXI
TypXXI
вчера в 21:48
Дно гнать надо.
Red_team
Red_team ответил No problem
вчера в 21:36
No problem:
Он сам уйдёт. Поиграет на Мундиале,и атас на пенсию. А про "кипера не международного уровня",он конечно чахнул с бодуна....видать заживает медленнее.
Когда это он на мундиале еще поиграет? Думаешь да 2022-го года играть будет?!
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool ответил No problem
вчера в 21:15
No problem:
Он сам уйдёт. Поиграет на Мундиале,и атас на пенсию. А про "кипера не международного уровня",он конечно чахнул с бодуна....видать заживает медленнее.
Итальянцы не вышли на мундиаль.
Великий Князь
Великий Князь ответил Алла Пятышкина
вчера в 20:06
Алла Пятышкина:
Минули те времена, теперь итальянцев чихвостят все, кому не лень.
Всё возвращается.
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил Великий Князь
вчера в 19:57
Великий Князь:
У фрицев пригорает. Лихо их итальянцы всегда чихвостили. Аха-ха)
Минули те времена, теперь итальянцев чихвостят все, кому не лень.
No problem
No problem
вчера в 19:38
Он сам уйдёт.
Поиграет на Мундиале,и атас на пенсию.
А про "кипера не международного уровня",он конечно чахнул с бодуна....видать заживает медленнее.
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 19:18
У фрицев пригорает. Лихо их итальянцы всегда чихвостили. Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил cevin cigan
вчера в 19:15
cevin cigan:
Джи- Джи двоюродный брат Касильяса(тот тоже сидел до победного конца)
ну Буффон еще после каса лет 8 на уровне играл
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 19:15
мнение ничего не решает. Все на деле.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:13
Придется Буффону выиграть Лигу Чемпионов на скамейке запасных
Ben Saada
Ben Saada
вчера в 19:05
полностью согласен с Великим-Марио
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 18:46
Джи- Джи двоюродный брат Касильяса(тот тоже сидел до победного конца)
juvenale
juvenale
вчера в 18:37
Да по вчерашнему матчу Джиджи пора на заслуженный отдых
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 18:36
Я тоже такого мнения Ювентус не сможет выиграть Лигу Чемпионов
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 18:27
Ну да, вчера отвратительно сыграл
Сантус
Сантус
вчера в 18:17
Есть здравая мысль.Пора...да и знаки пошли....финал ЛЧ,пролёт мимо ЧМ...Может Дзоффа догнать хочет?)На одной харизме долго не протянешь....
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:41
Хозяевам юве виднее
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 17:36
Буффону уже сорок лет - пришло время уходить.
Не стоит держаться за футбол, как делал Тотти, это совсем не добавляет авторитета.
Сейчас Буффон легенда, лучше в таком статусе и уходить, дольше будут помнить.
А бывший "Император" уже вынужден напоминать о себе, чтобы не забывали.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
вчера в 17:25
все ошибаются....по этой ошибке вряд ли стоит ставить крест на Буффоне....
это могло с любым вратарем случиться...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 17:23
А вместо Буффона Щесны будет основным?
дурман
дурман
вчера в 17:05
Мяч Эриксена мог бы взять молодой Буффон.
Время безжалостна ко всем.
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