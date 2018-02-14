Баслер: «„Ювентус“ не сможет выиграть Лигу чемпионов вместе с Буффоном»

Экс-футболист сборной Германии Марио Баслер считает, что вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону пора завязывать с футболом.



«Джиджи был исключительным голкипером, но иногда мы упускаем подходящий момент, чтобы уйти на покой.



Буффон потерял момент, когда нужно было завершить карьеру. Руководство клуба и главный тренер должны сказать ему, что пришло и его время.



Возможно, он действительно хочет выиграть Лигу чемпионов, но он больше не вратарь международного уровня. „Ювентус“ не сможет выиграть ЛЧ вместе с ним».



Живая легенда! Сорок фактов про Буффона