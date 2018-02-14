Баслер: «„Ювентус“ не сможет выиграть Лигу чемпионов вместе с Буффоном»

Экс-футболист сборной Германии Марио Баслер считает, что вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону пора завязывать с футболом.
«Джиджи был исключительным голкипером, но иногда мы упускаем подходящий момент, чтобы уйти на покой.
Буффон потерял момент, когда нужно было завершить карьеру. Руководство клуба и главный тренер должны сказать ему, что пришло и его время.
Возможно, он действительно хочет выиграть Лигу чемпионов, но он больше не вратарь международного уровня. „Ювентус“ не сможет выиграть ЛЧ вместе с ним».
Живая легенда! Сорок фактов про Буффона
Время безжалостна ко всем.
Время безжалостна ко всем.
Не стоит держаться за футбол, как делал Тотти, это совсем не добавляет авторитета.
Сейчас Буффон легенда, лучше в таком статусе и уходить, дольше будут помнить.
А бывший "Император" уже вынужден напоминать о себе, чтобы не забывали.
Не стоит держаться за футбол, как делал Тотти, это совсем не добавляет авторитета.
Сейчас Буффон легенда, лучше в таком статусе и уходить, дольше будут помнить.
А бывший "Император" уже вынужден напоминать о себе, чтобы не забывали.