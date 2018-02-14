Роджерс: «Надеемся, наши болельщики застанут „Зенит“ врасплох»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом».
«Манчини - очень хороший тренер, он работал с лучшими игроками в „Ман Сити“ и выиграл АПЛ. Мы не общались уже несколько лет, так что будет приятно повидаться вновь. Повторюсь, это опытный и сильный тренер.
Мы надеемся, что наши болельщики застанут „Зенит“ врасплох. Здесь одна из лучших атмосфер на стадионе. Думаю, некоторые игроки соперника с таким раньше не сталкивались. Надеюсь, все вместе мы сумеем сделать этот вечер по-настоящему особенным».
«Зенит» уже прибыл в Глазго.
15.07.2017 Лион 0:4
26.07.2017 Русенборг 0:0
12.09.2017 ПСЖ 0:5
31.10.2017 Бавария 1:2
05.12.2017 Андерлехт 0:1
Хорошо хоть за 5 игр дома 1 гол забили.......))))...атмосферу они создадут....)))
15.07.2017 Лион 0:4
26.07.2017 Русенборг 0:0
12.09.2017 ПСЖ 0:5
31.10.2017 Бавария 1:2
05.12.2017 Андерлехт 0:1
Хорошо хоть за 5 игр дома 1 гол забили.......))))...атмосферу они создадут....)))