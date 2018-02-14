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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Роджерс: «Надеемся, наши болельщики застанут „Зенит“ врасплох»

вчера, 18:16
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:05 Не начался

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом».

«Манчини - очень хороший тренер, он работал с лучшими игроками в „Ман Сити“ и выиграл АПЛ. Мы не общались уже несколько лет, так что будет приятно повидаться вновь. Повторюсь, это опытный и сильный тренер.

Мы надеемся, что наши болельщики застанут „Зенит“ врасплох. Здесь одна из лучших атмосфер на стадионе. Думаю, некоторые игроки соперника с таким раньше не сталкивались. Надеюсь, все вместе мы сумеем сделать этот вечер по-настоящему особенным».

«Зенит» уже прибыл в Глазго.

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Все комментарии
Ironyfan
Ironyfan ответил RDeanW
вчера в 22:37
RDeanW:
а вот так питер съездил в испанию. таких нелюдей хватает везде. но это совсем другой разговор https://www.youtube.com/watch?v=jEVrlPmzy4A
Как у тебя дела , кстати !?)
Советчик №1
Советчик №1
вчера в 20:00
Не таких болел Зенит видел! Не запугают.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 19:37
Роджерс заблуждается эта не та команда которую можно запугать Зенит победит
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 19:23
    Трубочист Зенита Йоан
    Трубочист Зенита Йоан
    вчера в 19:21
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 19:18
      Ни каких "врасплохов" - пора Францию догонять в Таблице коэффициентов УЕФА.
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      вчера в 19:10
      Будет 5:0 в пользу Зенита!
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил time out
      вчера в 18:54
      time out:
      Бакланы хоть и крикливы, но довольно пугливы. Немного активности, погонять их по полю и не будет никаких проблем.
        time out
        time out
        вчера в 18:42
        Бакланы хоть и крикливы, но довольно пугливы. Немного активности, погонять их по полю и не будет никаких проблем.
        RDeanW
        RDeanW ответил Ironyfan
        вчера в 18:36
        Ironyfan:
        Да , ты прав. Когда болельщики Спартака в последний выезд в Питер прорвались в потрибунное помещение соседнего с их зенитовского сектора,они застали врасплох обычных людей. Свиньи эти избили простого мужика и его сына - можешь найти видео.
        а вот так питер съездил в испанию. таких нелюдей хватает везде. но это совсем другой разговор

        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 18:30
        Уже застали в расплох дома :
        15.07.2017 Лион 0:4
        26.07.2017 Русенборг 0:0
        12.09.2017 ПСЖ 0:5
        31.10.2017 Бавария 1:2
        05.12.2017 Андерлехт 0:1


        Хорошо хоть за 5 игр дома 1 гол забили.......))))...атмосферу они создадут....)))
        FROLL 001
        FROLL 001
        вчера в 18:28
        Наших болельщиков не спугнешь! Испугали ежа голой ....!
        Ironyfan
        Ironyfan ответил RDeanW
        вчера в 18:27
        RDeanW:
        зенит застают врасплох любые болельщики, сделанные не из картона или не согнанные на стадион насильно)
        Да , ты прав. Когда болельщики Спартака в последний выезд в Питер прорвались в потрибунное помещение соседнего с их зенитовского сектора,они застали врасплох обычных людей. Свиньи эти избили простого мужика и его сына - можешь найти видео.
        RDeanW
        RDeanW
        вчера в 18:23
        зенит застают врасплох любые болельщики, сделанные не из картона или не согнанные на стадион насильно)
        Serg3.12
        Serg3.12
        вчера в 18:22
        Побаивается, однако, Брендан)
        FILL3286
        FILL3286
        вчера в 18:21
        Ваши болельщики и в питере застанут зенит,так как у них вместо болел МАНЕКЕНЫ)
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