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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Арустамян: «„Зенит“ близок к тому, чтобы приобрести защитника из Серии А»

вчера, 20:06

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал, что состав «Зенита» может пополнить защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби.

«„Зенит“ близок к тому, чтобы приобрести игрока из Серии А. У клуба есть выбор между Давиде Астори из „Фиорентины“ и Франческо Ачерби из „Сассуоло“. Насколько мне известно, „Зенит“ в этом выборе делает ставку на второго. Переговоры между агентом игрока и „Зенитом“ ведутся довольно активно. Пока этот вопрос открыт, но, если стороны договорятся, Ачерби пополнит команду из Санкт-Петербурга».

В текущем сезоне чемпионата Италии Ачерби принял участие в 24 матчах. 

«Зенит» интересовался 30-летним игроком еще прошлым летом, но тогда дальше слухов дело не пошло.

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неброско
неброско
сегодня в 01:13
Кришито, Канаварро, Мальдини

la-respect0
la-respect0
сегодня в 00:12
Тупо бабок срубить на старость)))))))
4ever Ars
4ever Ars
вчера в 23:40
Как будто в России своих пенсионеров мало.
fcspartak
fcspartak
вчера в 22:51
из „Сассуоло“ надо брать!
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев
вчера в 22:16
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак
    вчера в 22:02
    Бакланы набирают теперь итальянский шлак. Аргентинского уже понабирали
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак
    вчера в 22:01
    Бездарный игрок. Сбттый летчик
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Константин Белых
    вчера в 21:39
    Константин Белых:
    Интересно у Зенита есть ограничения по ЗП ведомости-или можно еще 60-70 человек набрать и ансамбль песни и пляски получится. Манчини по-любому с половиной своего состава не знаком даже.
    Какие могут быть ограничения по з/п ведомости, если эта з/п выплачивается из госказны. Если бы Миллер платил из своего кармана, как Федун, Галицкий, или Гинер, то ясно, что было бы ограничение. То ли там в Газпроме народ пытается наворовать на трансферах пока можно, то ли какая то другая причина. Но это напоминает пир во время чумы.
    Jum13
    Jum13 ответил azures
    вчера в 21:35
    azures:
    спартак ведет переговоры в Зимбабе, в другие места их не пускают
    Их и в Зимбабве пускают по одному. Правда никто пока так и не вернулся. Вот теперь команда планирует в полном составе полететь туда на сборы
    Jum13
    Jum13 ответил Константин Белых
    вчера в 21:33
    Константин Белых:
    Интересно у Зенита есть ограничения по ЗП ведомости-или можно еще 60-70 человек набрать и ансамбль песни и пляски получится. Манчини по-любому с половиной своего состава не знаком даже.
    Ого! А спартачи готовы обойти по количеству слез самих себя!!!
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил post-navigator
    вчера в 21:30
    post-navigator:
    Как ни крути, а крутить будут тарасовских, которые спортшколу прогуливали :)
    В Питере стабильно свинячий хвост крутим!
    post-navigator
    post-navigator
    вчера в 21:27
    Как ни крути, а крутить будут тарасовских, которые спортшколу прогуливали :)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил spartach n1
    вчера в 21:21
    spartach n1:
    То Насри в зенит,то сосуоло-полное дриусси ))
    как бы твое мнение схожо с фамилией. при чем тут Самир?
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 21:20
    Интересно у Зенита есть ограничения по ЗП ведомости-или можно еще 60-70 человек набрать и ансамбль песни и пляски получится. Манчини по-любому с половиной своего состава не знаком даже.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил FILL3286
    вчера в 21:20
    FILL3286:
    как ни крути,но стыдно все ровно за лазурных)
    не стыдно говорить "стыдно"?)
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Узб@гоеный
    вчера в 21:19
    а в 90 ые?))
    ПАДРЕ
    ПАДРЕ
    вчера в 21:16
    Тренер итальяшка знает толк в итальянских защитниках!
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:13
    До чего дошёл газпрём, ахахаха!)))))
    Аксинья
    Аксинья ответил time out
    вчера в 21:12
    time out:
    Какая-то фамилия не звучащая. Не подходит для славного проекта. Все должно быть на высоте у мирового лидера околофутбола.
    Зато команда из которой переходит имеет весьма звучащее название и очень подходящее для лазурного клуба...
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ ответил Морозовский
    вчера в 21:10
    Морозовский:
    Немцев спонсируют, сербов спонсируют, российские клубы разваливают, игроков сборной на лавку скупают! Вот такой "проект" - "Зенит"! Внедрился в наш футбол!
    Газпром хоть спонсирует, а Лукойл своих обдирает, впаривая Открывашку в аренду и никого не спонсирует. Все себе. Недра народные и те схавали!
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 21:10
    Ачерби из „Сассуоло“, Насри в "Зенит"...
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 21:07
    Да, скоро начнут проводить свой чемпионат "Зенита" по футболу...
    Пьяная белка
    Пьяная белка
    вчера в 20:58
    Это хорошее усиление. Надежный защитник!
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 20:56
    как ни крути,но стыдно все ровно за лазурных)
    Морозовский
    Морозовский ответил Serg_Diamond
    вчера в 20:55
    Serg_Diamond:
    Скажите пожалуйста, а кто оплачивает этот банкет? Не тот ли Газпром, контрольный пакет акций которого принадлежит государству и который инвестирует также по сути государственные средства в сербскую Црвену Звезду, являясь ее спонсором?
    Немцев спонсируют, сербов спонсируют, российские клубы разваливают, игроков сборной на лавку скупают! Вот такой "проект" - "Зенит"! Внедрился в наш футбол!
    Фан Джигурды
    Фан Джигурды ответил spartach n1
    вчера в 20:49
    spartach n1:
    То Насри в зенит,то сосуоло-полное дриусси ))
    То Педры, то негры!
    Узб@гоеный
    Узб@гоеный ответил MALOVAR
    вчера в 20:45
    MALOVAR:
    так вам мало чтоли наши "бывшие лавочники" накидали?)))
    Узб@гойся. Вы на Закрывашке только выиграли, а вот в Петербурге вам постоянно накидывают!
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 20:44
    То Насри в зенит,то сосуоло-полное дриусси ))
    Ярангвельгви Йорингель.
    Ярангвельгви Йорингель. ответил time out
    вчера в 20:39
    time out:
    Какая-то фамилия не звучащая. Не подходит для славного проекта. Все должно быть на высоте у мирового лидера околофутбола.
    Педра звучнее ?
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 20:38
    В новую пятую команду ---- баклан!
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