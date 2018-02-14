Арустамян: «„Зенит“ близок к тому, чтобы приобрести защитника из Серии А»

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал, что состав «Зенита» может пополнить защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби.

«„Зенит“ близок к тому, чтобы приобрести игрока из Серии А. У клуба есть выбор между Давиде Астори из „Фиорентины“ и Франческо Ачерби из „Сассуоло“. Насколько мне известно, „Зенит“ в этом выборе делает ставку на второго. Переговоры между агентом игрока и „Зенитом“ ведутся довольно активно. Пока этот вопрос открыт, но, если стороны договорятся, Ачерби пополнит команду из Санкт-Петербурга».

В текущем сезоне чемпионата Италии Ачерби принял участие в 24 матчах.

«Зенит» интересовался 30-летним игроком еще прошлым летом, но тогда дальше слухов дело не пошло.