Манчини: «Если победим „Селтик“, это будет отличным результатом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком».

«На поле „Селтика“ всегда непросто. „Селтик“ поддерживает огромное количество болельщиков и они гонят команду вперед все 90 минут. У нас может быть проблема в том, что этот матч станет первым официальным за два последних месяца. Постараемся показать свои лучшие качества.

Если мы сможем победить, то это будет отличным результатом. Не уверен, что Брендан Роджерс со мной согласен. Мы попытаемся сыграть в атакующий футбол, забить и показать свои лучшие качества.

Иванович? Он чувствует себя лучше. Бранислав еще не готов на сто процентов. Учитывая его опыт, решить, сможет ли он сыграть или нет, мы сможем завтра утром».