Манчини: «Если победим „Селтик“, это будет отличным результатом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив МФонбет1.93.354.3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет2.43.32.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаФонбет1.733.854.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбургФонбет1.753.854.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрагаФонбет1.54.356.3
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигФонбет2.053.53.5
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет23.453.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
  • Главные новости
  • Все новости
00:37
«Реал» одержал волевую победу над ПСЖ289
00:35
«Ливерпуль» отправил пять безответных мячей в ворота «Порту»109
23:49
Роналду забил 100 голов за «Реал» в Лиге чемпионов40
20:06
Арустамян: «„Зенит“ близок к тому, чтобы приобрести защитника из Серии А»47
18:56
Адурис: «„Спартак“ - великая команда»309
01:50
Эмери: «Итоговый счёт матча не отражает того, что происходило на поле»3
01:35
Верратти: «По второму тайму ПСЖ заслуживал победы»11
01:21
Теллес: «Знали, что будем играть с большой командой, но не ожидали такого результата»3
00:57
Рабьо: «У ПСЖ есть моменты, но нет реализации»7
00:20
Шкриньяр: «Никогда не говорил, что хочу покинуть „Интер“»1
00:08
«Рейнджерс» продлил контракт с основным защитником0
23:41
Тренер «Уигана»: «Попросим FA, чтобы нам разрешили выставить 14 игроков против „Ман Сити“»1
23:27
Англия может провести товарищеский матч с Катаром перед ЧМ-20220
23:11
«Амкар» заявил воспитанника ЦСКА Суслова под 13-м номером5
23:02
Полузащитник сборной Нигерии Атулома интересен российским клубам1
22:42
Эмери: «Кимпембе вместо Тиаго Силвы - тактическое решение»0
22:32
Уилшир, Косьельни и Чех не сыграют с «Эстерсундом»2
22:21
Гаттузо: «В последнее время у „Лудогорца“ больше еврокубкового опыта, чем у „Милана“»2
22:07
Барбоса: «В „Интере“ и „Бенфике“ мне не дали шанса»1
21:44
«Порту» - «Ливерпуль»: стартовые составы7
21:32
Митроглу пропустит 3 недели1
21:31
«Реал» - ПСЖ: стартовые составы78
21:21
Наставник «Марселя»: «Сегодня буду болеть за „Реал“»6
21:10
Иванович присоединился к «Зениту» в Глазго8
21:00
Луис Адриано: «Я пришел в „Спартак“ выигрывать трофеи»74

Манчини: «Если победим „Селтик“, это будет отличным результатом»

вчера, 21:52
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:05 Не начался

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком».

«На поле „Селтика“ всегда непросто. „Селтик“ поддерживает огромное количество болельщиков и они гонят команду вперед все 90 минут. У нас может быть проблема в том, что этот матч станет первым официальным за два последних месяца. Постараемся показать свои лучшие качества.

Если мы сможем победить, то это будет отличным результатом. Не уверен, что Брендан Роджерс со мной согласен. Мы попытаемся сыграть в атакующий футбол, забить и показать свои лучшие качества.

Иванович? Он чувствует себя лучше. Бранислав еще не готов на сто процентов. Учитывая его опыт, решить, сможет ли он сыграть или нет, мы сможем завтра утром».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Луис Адриано: «Я пришел в „Спартак“ выигрывать трофеи»
Вчера, 21:00 74
Семин: «После двухмесячного перерыва „Локомотив“ не готов на 100 %»
Вчера, 20:15 24
Глушаков: «Меня беспокоит отсутствие соревновательной практики»
Вчера, 16:59 21
Мельгарехо: «Постараемся показать „горячий“ футбол и „разогреть“ стадион своей игрой»
Вчера, 16:13 6
Каррера: «Если будет слишком холодно, мы сможем пропустить по стопочке водки»
Вчера, 14:44 68
Каррера: «Тактически мы будем отталкиваться от игры „Атлетика“»
Вчера, 13:55 24
Обсудить
Все комментарии
VIPded
VIPded
вчера в 23:57
Удачи Зениту в ЛЕ!
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:12
Во всей новости самое выделяющееся слово ЕСЛИ...
vistory
vistory ответил VadimR
вчера в 22:46
VadimR:
Деферамбы в стан соперника! Стандартная европейская практика, Моуриньо тоже нахваливал Ростов, но игра покажет уровень как не крути!
Мауриньо нахваливал Ростов ради приличия.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:45
Есть неплохие игроки....Робертс из МС....Эбуэ из Краснодара....Дембеле.....

Но что это по сравнению с такими бравыми парнями как Кузяев и Кокорин....
Думаю пора вводить моду в Шотландии на футболки с фамилиями этих игроков....
Удачи.....
Ждём с победой...
azures
azures ответил Saang
вчера в 22:43
Saang:
Сначала победи а потом разглагольствуй... А то будет как с Бней Иегудой.
Лишь бы 7-0 не было как с Ливерпулем.
Egorium
Egorium
вчера в 22:42
Зенит не спартак, за 7-0 за тридевять земель не ездит.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 22:21
У Зенита все получится
008Maximus
008Maximus
вчера в 22:04
Разорви брюки в кровь, но три очка чтоб привез.
FILL3286
FILL3286
вчера в 22:03
ТОП ТРЕНЕР уже не уверен в своих бакланах)))
СТЫДНО СНОВА)!
nik27040
nik27040
вчера в 22:02
Соперник будет разбит победа будет за нами!
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 21:58
Усыпляет бдительность соперника. Обычная практика! Гыгыгы!
Saang
Saang
вчера в 21:57
Сначала победи а потом разглагольствуй... А то будет как с Бней Иегудой.
VadimR
VadimR
вчера в 21:56
Деферамбы в стан соперника! Стандартная европейская практика, Моуриньо тоже нахваливал Ростов, но игра покажет уровень как не крути!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100