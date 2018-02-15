Шкриньяр: «Никогда не говорил, что хочу покинуть „Интер“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив МФонбет1.93.354.3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет2.43.32.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаФонбет1.733.854.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбургФонбет1.753.854.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрагаФонбет1.54.356.3
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигФонбет2.053.53.5
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет23.453.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
  • Главные новости
  • Все новости
00:37
«Реал» одержал волевую победу над ПСЖ289
00:35
«Ливерпуль» отправил пять безответных мячей в ворота «Порту»109
23:49
Роналду забил 100 голов за «Реал» в Лиге чемпионов40
20:06
Арустамян: «„Зенит“ близок к тому, чтобы приобрести защитника из Серии А»47
18:56
Адурис: «„Спартак“ - великая команда»309
01:50
Эмери: «Итоговый счёт матча не отражает того, что происходило на поле»3
01:35
Верратти: «По второму тайму ПСЖ заслуживал победы»11
01:21
Теллес: «Знали, что будем играть с большой командой, но не ожидали такого результата»3
00:57
Рабьо: «У ПСЖ есть моменты, но нет реализации»7
00:08
«Рейнджерс» продлил контракт с основным защитником0
23:41
Тренер «Уигана»: «Попросим FA, чтобы нам разрешили выставить 14 игроков против „Ман Сити“»1
23:27
Англия может провести товарищеский матч с Катаром перед ЧМ-20220
23:11
«Амкар» заявил воспитанника ЦСКА Суслова под 13-м номером5
23:02
Полузащитник сборной Нигерии Атулома интересен российским клубам1
22:42
Эмери: «Кимпембе вместо Тиаго Силвы - тактическое решение»0
22:32
Уилшир, Косьельни и Чех не сыграют с «Эстерсундом»2
22:21
Гаттузо: «В последнее время у „Лудогорца“ больше еврокубкового опыта, чем у „Милана“»2
22:07
Барбоса: «В „Интере“ и „Бенфике“ мне не дали шанса»1
21:52
Манчини: «Если победим „Селтик“, это будет отличным результатом»13
21:44
«Порту» - «Ливерпуль»: стартовые составы7
21:32
Митроглу пропустит 3 недели1
21:31
«Реал» - ПСЖ: стартовые составы78
21:21
Наставник «Марселя»: «Сегодня буду болеть за „Реал“»6
21:10
Иванович присоединился к «Зениту» в Глазго8
21:00
Луис Адриано: «Я пришел в „Спартак“ выигрывать трофеи»74

Шкриньяр: «Никогда не говорил, что хочу покинуть „Интер“»

сегодня, 00:20

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр в своем Instagram опроверг информацию о том, что он может покинуть клуб.

Ранее в прессе появилось «интервью» Шкриньяра, в котором он заявил, что в январе получил интересные предложения и назвал «Манчестер Сити», МЮ, «Барселону» и «Реал» в качестве тех клубов, в которые он хотел бы перейти.

«Я никогда не думал об уходе из „Интера“ и никогда такого не говорил. Для меня честь защищать цвета этого клуба! Не знаю, кто переводил мои слова со словацкого, но они справились плохо».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» готова рассмотреть предложения по Андре Гомешу
Вчера, 18:36 3
«Бавария» решила выкупить Хамеса Родригеса у «Реала»
Вчера, 17:26 12
«Ньюкасл» намерен выкупить права на Дубравку
Вчера, 15:39 2
Райола может поспособствовать переходу Икарди в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:49 9
Артур перейдет в «Барселону» следующей зимой
Вчера, 14:38 4
Источник: Неймар перейдет в «Реал» в 2019 году
Вчера, 14:29 30
Обсудить
Все комментарии
vistory
vistory
сегодня в 00:33
И не надо говорить, надо ждать когда выгонят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100