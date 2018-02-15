Шкриньяр: «Никогда не говорил, что хочу покинуть „Интер“»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр в своем Instagram опроверг информацию о том, что он может покинуть клуб.

Ранее в прессе появилось «интервью» Шкриньяра, в котором он заявил, что в январе получил интересные предложения и назвал «Манчестер Сити», МЮ, «Барселону» и «Реал» в качестве тех клубов, в которые он хотел бы перейти.

«Я никогда не думал об уходе из „Интера“ и никогда такого не говорил. Для меня честь защищать цвета этого клуба! Не знаю, кто переводил мои слова со словацкого, но они справились плохо».