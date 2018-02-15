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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Верратти: «По второму тайму ПСЖ заслуживал победы»

сегодня, 01:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал гостевое поражение своей команды от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3):

«Думаю, что счёт 1:1 в первом тайме был справедлив. А после перерыва, я считаю, что по игре мы заслуживали победы, но уступили 1:3. Когда вы играете против такого серьёзного соперника, то должны быть более хладнокровными при завершении атак. У нас всё ещё остаются хорошие шансы, и мы должны быть уверены в успехе перед домашней игрой.

В истории наших противостояний уже были команды, которые совершали камбэк, играя против нас. Теперь мы должны сделать это сами. Мы разочарованы этим результатом, но впереди ещё одна игра».

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Все комментарии
da da da
da da da ответил Saang
сегодня в 02:00
Saang:
Все гораздо проще. Ты просто хейтишь Реал.
то что я за Барселону болею не значит что я "хейтер".
cevin cigan
cevin cigan ответил da da da
сегодня в 01:59
da da da:
а тебе это удивляет?посмотри как Роналду выиграет ЗМ,как Реал тащат в ЛЧ,как там все прогнило,так что вполне возможно,шейхи на УЕФА,те решили их засудить.
Да угомонись ты уже,Реал тащат....твою Барсу с тем же ПСЖ мой дедушка вытащил...А???? Что за детски лепет? Реал что,всю Европу и в хвост и гриву делает? Осточертело уже ваше нытьё!
da da da
da da da ответил Saang
сегодня в 01:59
Saang:
В штрафной был фол. Нырок после фола - не основание не засчитывать фол. Какой гол во втором фоле? А ну да, коленка это запрещенная часть тела... Рука Рамоса, а ну да... Прижатая рука... За это уже НИКОМУ пенали не дают, даже в нашем донном РФПЛ. Карточки да, согласен, судья перебор, особенно с близким к штрафной стандартом где реалец падал когда его не трогали. Опять же - это ни на что не повлияло. Согласно твоей логике Неймара надо было удалять за симуляцию во втором тайме со второй ЖК. Месть УЕФА за ФФП... Судейский заговор во имя Реала... Дно хейтерства пробито. Повторюсь - никакой судья ПСЖ не мешал играть ни здесь ни на камп ноу год назад. Они просто не использовали свои моменты.
то что они не использовали свои моменты не отменяет того факта что Реал забил 2 левых гола,что тут еще сказать.
а если посмотреть на победы РМ в ЛЧ в последние годы то этому не удивлявшийся,скандалы после игр с Атлетико в 2х финалах,с Баварией 2х матчевом противостоянии.
в ЛаЛиге примерно тоже самое,но на дистанции это не помогает.
Saang
Saang ответил da da da
сегодня в 01:57
da da da:
а тебе это удивляет?посмотри как Роналду выиграет ЗМ,как Реал тащат в ЛЧ,как там все прогнило,так что вполне возможно,шейхи на УЕФА,те решили их засудить.
Все гораздо проще. Ты просто хейтишь Реал.
da da da
da da da ответил cevin cigan
сегодня в 01:56
cevin cigan:
Ты сейчас на счёт УЕФА на полном серьёзе?????????? Уникум!!!!!!!!!!
а тебе это удивляет?посмотри как Роналду выиграет ЗМ,как Реал тащат в ЛЧ,как
там все прогнило,так что вполне возможно,шейхи на УЕФА,те решили их засудить.
Saang
Saang ответил da da da
сегодня в 01:51
da da da:
первый как такого не должно было быть,ибо игрок РМ откровенно нырял,во втором голе был фол,думаю этого достаточно. можно даже предположить что это была месть УЕФА из-за ФФП.
В штрафной был фол. Нырок после фола - не основание не засчитывать фол.
Какой гол во втором фоле? А ну да, коленка это запрещенная часть тела...
Рука Рамоса, а ну да... Прижатая рука... За это уже НИКОМУ пенали не дают, даже в нашем донном РФПЛ.
Карточки да, согласен, судья перебор, особенно с близким к штрафной стандартом где реалец падал когда его не трогали. Опять же - это ни на что не повлияло.
Согласно твоей логике Неймара надо было удалять за симуляцию во втором тайме со второй ЖК.

Месть УЕФА за ФФП... Судейский заговор во имя Реала... Дно хейтерства пробито.

Повторюсь - никакой судья ПСЖ не мешал играть ни здесь ни на камп ноу год назад. Они просто не использовали свои моменты.
cevin cigan
cevin cigan ответил da da da
сегодня в 01:51
da da da:
первый как такого не должно было быть,ибо игрок РМ откровенно нырял,во втором голе был фол,думаю этого достаточно. можно даже предположить что это была месть УЕФА из-за ФФП.
Ты сейчас на счёт УЕФА на полном серьёзе?????????? Уникум!!!!!!!!!!
da da da
da da da ответил Saang
сегодня в 01:47
Saang:
Никакой судья им не мешал наколотить голов в начале и середине 2 тайма. хватит ныть уже, ни один из голов Реала не был забит с помощью судьи.
первый как такого не должно было быть,ибо игрок РМ откровенно нырял,во втором голе был фол,думаю этого достаточно.
можно даже предположить что это была месть УЕФА из-за ФФП.
Saang
Saang ответил da da da
сегодня в 01:44
da da da:
увы,сегодня судья был против ПСЖ. хотя шейхи могли б спокойно купить судью на ответку чтоб тот вышвырнул их клуб из ЛЧ,мож тогда бы игроки и болелы РМ почувствовали что чувствовали болелы Атлетико и Баварии в матче против этого клуба в последние годы.
Никакой судья им не мешал наколотить голов в начале и середине 2 тайма. хватит ныть уже, ни один из голов Реала не был забит с помощью судьи.
da da da
da da da
сегодня в 01:42
увы,сегодня судья был против ПСЖ.
хотя шейхи могли б спокойно купить судью на ответку чтоб тот вышвырнул их клуб из ЛЧ,мож тогда бы игроки и болелы РМ почувствовали что чувствовали болелы Атлетико и Баварии в матче против этого клуба в последние годы.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 01:38
Конечно должны были выигрывать.......особенно когда у Реала вышел Асенсио.....(а сам Вератти где был,в конце второго тайма?)
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