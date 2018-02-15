Верратти: «По второму тайму ПСЖ заслуживал победы»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал гостевое поражение своей команды от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3):

«Думаю, что счёт 1:1 в первом тайме был справедлив. А после перерыва, я считаю, что по игре мы заслуживали победы, но уступили 1:3. Когда вы играете против такого серьёзного соперника, то должны быть более хладнокровными при завершении атак. У нас всё ещё остаются хорошие шансы, и мы должны быть уверены в успехе перед домашней игрой.

В истории наших противостояний уже были команды, которые совершали камбэк, играя против нас. Теперь мы должны сделать это сами. Мы разочарованы этим результатом, но впереди ещё одна игра».