Верратти: «По второму тайму ПСЖ заслуживал победы»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал гостевое поражение своей команды от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3):
«Думаю, что счёт 1:1 в первом тайме был справедлив. А после перерыва, я считаю, что по игре мы заслуживали победы, но уступили 1:3. Когда вы играете против такого серьёзного соперника, то должны быть более хладнокровными при завершении атак. У нас всё ещё остаются хорошие шансы, и мы должны быть уверены в успехе перед домашней игрой.
В истории наших противостояний уже были команды, которые совершали камбэк, играя против нас. Теперь мы должны сделать это сами. Мы разочарованы этим результатом, но впереди ещё одна игра».
а если посмотреть на победы РМ в ЛЧ в последние годы то этому не удивлявшийся,скандалы после игр с Атлетико в 2х финалах,с Баварией 2х матчевом противостоянии.
в ЛаЛиге примерно тоже самое,но на дистанции это не помогает.
а если посмотреть на победы РМ в ЛЧ в последние годы то этому не удивлявшийся,скандалы после игр с Атлетико в 2х финалах,с Баварией 2х матчевом противостоянии.
в ЛаЛиге примерно тоже самое,но на дистанции это не помогает.
там все прогнило,так что вполне возможно,шейхи на УЕФА,те решили их засудить.
там все прогнило,так что вполне возможно,шейхи на УЕФА,те решили их засудить.
Какой гол во втором фоле? А ну да, коленка это запрещенная часть тела...
Рука Рамоса, а ну да... Прижатая рука... За это уже НИКОМУ пенали не дают, даже в нашем донном РФПЛ.
Карточки да, согласен, судья перебор, особенно с близким к штрафной стандартом где реалец падал когда его не трогали. Опять же - это ни на что не повлияло.
Согласно твоей логике Неймара надо было удалять за симуляцию во втором тайме со второй ЖК.
Месть УЕФА за ФФП... Судейский заговор во имя Реала... Дно хейтерства пробито.
Повторюсь - никакой судья ПСЖ не мешал играть ни здесь ни на камп ноу год назад. Они просто не использовали свои моменты.
Какой гол во втором фоле? А ну да, коленка это запрещенная часть тела...
Рука Рамоса, а ну да... Прижатая рука... За это уже НИКОМУ пенали не дают, даже в нашем донном РФПЛ.
Карточки да, согласен, судья перебор, особенно с близким к штрафной стандартом где реалец падал когда его не трогали. Опять же - это ни на что не повлияло.
Согласно твоей логике Неймара надо было удалять за симуляцию во втором тайме со второй ЖК.
Месть УЕФА за ФФП... Судейский заговор во имя Реала... Дно хейтерства пробито.
Повторюсь - никакой судья ПСЖ не мешал играть ни здесь ни на камп ноу год назад. Они просто не использовали свои моменты.
можно даже предположить что это была месть УЕФА из-за ФФП.
можно даже предположить что это была месть УЕФА из-за ФФП.
хотя шейхи могли б спокойно купить судью на ответку чтоб тот вышвырнул их клуб из ЛЧ,мож тогда бы игроки и болелы РМ почувствовали что чувствовали болелы Атлетико и Баварии в матче против этого клуба в последние годы.
хотя шейхи могли б спокойно купить судью на ответку чтоб тот вышвырнул их клуб из ЛЧ,мож тогда бы игроки и болелы РМ почувствовали что чувствовали болелы Атлетико и Баварии в матче против этого клуба в последние годы.