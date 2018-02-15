Клопп: «„Порту“ не зря лидирует в домашнем чемпионате»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгром «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:0):

«У „Порту“ были свои моменты, у нас были свои, которые мы в нужный момент превратили в голы. Первый забитый мяч возник после удачного прессинга, а второй – после потрясающего удара [Джеймса Милнера]. Мы хорошо справились с их контратаками, да и в целом провели отличный матч.

„Порту“ не зря является лидером своего чемпионата. Это топ-команда, которая показала отличное движение, но игра в обороне стала сегодня решающим аспектом.

Трое парней в атаке помогли нам добиться такого результата и сделали это выдающимся образом, что очень радует».