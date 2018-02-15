Рамос: «Мяч попал мне в грудь и задел руку. Надо посмотреть этот момент»

Капитан «Реала» Серхио Рамос подвёл итоги первого домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (3:1) и прокомментировал спорный эпизод второго тайма, когда мяч угодил ему в руку после удара Адриена Рабьо, но арбитр встречи Джанлука Рокки принял решение не назначать пенальти в ворота хозяев:

«Мяч попал мне в грудь и задел руку. Мне нужно посмотреть этот момент.

Это была важная победа. Матчи Лиги чемпионов останутся в памяти, и лучшим вариантом будет провести их с таким настроем. Эта победа важна для нашего возвращения. Мы отлично поработали, были сильной командой, исход поединка справедлив. Мы были максимально сконцентрированы и были эффективны с точки зрения реализации моментов – именно этого нам не хватало в других матчах. Снимаю шляпу перед командой.

Нет времени о чём-либо сожалеть. Несмотря на пропущенный гол, мы продолжали искать возможности победить с очень серьёзным настроем и ответственностью. „Реал“ нельзя считать мёртвым.

Мы также должны с уважением отнестись к ПСЖ. Это был очень важный шаг к выходу в следующий раунд, но ещё ничего не решено».