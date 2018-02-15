Рамос: «Мяч попал мне в грудь и задел руку. Надо посмотреть этот момент»

Капитан «Реала» Серхио Рамос подвёл итоги первого домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (3:1) и прокомментировал спорный эпизод второго тайма, когда мяч угодил ему в руку после удара Адриена Рабьо, но арбитр встречи Джанлука Рокки принял решение не назначать пенальти в ворота хозяев:
«Мяч попал мне в грудь и задел руку. Мне нужно посмотреть этот момент.
Это была важная победа. Матчи Лиги чемпионов останутся в памяти, и лучшим вариантом будет провести их с таким настроем. Эта победа важна для нашего возвращения. Мы отлично поработали, были сильной командой, исход поединка справедлив. Мы были максимально сконцентрированы и были эффективны с точки зрения реализации моментов – именно этого нам не хватало в других матчах. Снимаю шляпу перед командой.
Нет времени о чём-либо сожалеть. Несмотря на пропущенный гол, мы продолжали искать возможности победить с очень серьёзным настроем и ответственностью. „Реал“ нельзя считать мёртвым.
Мы также должны с уважением отнестись к ПСЖ. Это был очень важный шаг к выходу в следующий раунд, но ещё ничего не решено».
Según el ex árbitro Andújar Oliver, «no hay penalti de Sergio Ramos» https://t.co/N9smyOHPDy #LaPolémica pic.twitter.com/vh09iv9gOj— MARCA (@marca) 14 февраля 2018 г.
29кливый Рамос
29кливый Рамос