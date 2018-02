«Дижон»: «Сделали всё, чтобы добавить ПСЖ уверенности... И вот как они нас благодарят!»

Пресс-служба «Дижона» ответила полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Адриену Рабьо, который после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) заявил, что бургундскому клубу легко забивать 8 голов. В «Дижоне» пошутили, что хотели прибавить парижанам уверенности, пропустив от них 8 мячей в поединке чемпионата Франции.

«Сделали всё, чтобы добавить ПСЖ уверенности перед игрой с „Реалом“... И вот как они нас отблагодарили! Конечно, это здорово, когда после ночи Лиги чемпионов заходит разговор о „Дижоне“!» — написала пресс-служба «Дижона» в «твиттере».

On a tout fait pour mettre le @PSG_inside en confiance avant le @realmadrid.... Et voilà comment ils nous remercient ! 😂😂



Bon du coup on a quand même parlé du #DFCO en soirée @ChampionsLeague ! pic.twitter.com/UgG5Oz81Z2