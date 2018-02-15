Аль-Хелаифи: «Неймар останется в ПСЖ. Сто процентов»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив МФонбет1.953.34.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет2.453.353
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаФонбет1.733.854.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбургФонбет1.753.854.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрагаФонбет1.474.356.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигФонбет23.53.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет1.93.54
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
  • Главные новости
  • Все новости
13:41
Алекперов: «У „Спартака“ есть всё необходимое для победы в Лиге Европы»23
13:24
«Ювентус» поспорит с «Реалом» за Паредеса21
12:27
Дворкович: «Российскому клубу в этом сезоне реально выиграть Лигу Европы»62
12:18
Сборная России занимает 61-е место в свежем рейтинге ФИФА22
11:50
Погба жалеет, что перешел в «Манчестер Юнайтед»37
13:58
Жены Тиаго Силвы и Ди Марии остались недовольны действиями Эмери5
13:52
«Зенит» сыграет в лазурной форме в матче против «Селтика»4
13:40
Липпи поддержал Аллегри1
13:30
Кутроне сегодня сыграет в атаке «Милана» вместо Андре Силвы1
13:13
Дворников сменил «Химки» на питерское «Динамо»2
13:12
Инфантино: «Мне не нравится нынешнее состояние рынка футбольных трансферов»0
12:58
«Анжи» проведет товарищеский матч с «Ахматом» во время третьего зимнего сбора1
12:54
«Уфа» подпишет центрального защитника из Румынии2
12:44
«Фуэнлабрада»: «ПСЖ забил меньше голов на „Бернабеу“, чем мы»2
12:39
Матч «Спартак» - «Атлетик» пройдет при повышенных мерах безопасности5
12:30
«Лацио» нацелился на защитника «Порту»1
12:07
Инфантино: «Хочу, чтобы Буффон работал в ФИФА»5
11:52
Защитник «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в «Реале»3
11:42
Стали известны соперники «Уфы» на третьем зимнем сборе0
11:31
Джеррард: «Эпоха Мане, Фирмино и Салаха лучше эры Суареса»9
11:29
Ян де Йонг: «Мы хотели сохранить сильную команду, а Йоргенсен является частью проекта»0
11:20
Феллаини решил продолжить карьеру в турецком чемпионате6
11:18
«Ювентус» и «Атлетико» поспорят за Флоренци0
11:10
«Спартак» и «Атлетик» определились с комплектами формы на матч15
11:07
Бубнов: «„Селтик“ не будет испытывать робости перед „Зенитом“»19

Аль-Хелаифи: «Неймар останется в ПСЖ. Сто процентов»

сегодня, 04:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после поражения от «Реала» в матче Лиги чемпионов (1:3) опроверг слухи о том, что форвард ПСЖ Неймар может перебраться в стан «сливочных» в 2019 году:

«Конечно, Неймар будет играть за ПСЖ в следующем году. 100 процентов».


Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Жены Тиаго Силвы и Ди Марии остались недовольны действиями Эмери
Сегодня, 13:58 5
Липпи поддержал Аллегри
Сегодня, 13:40 1
«Фуэнлабрада»: «ПСЖ забил меньше голов на „Бернабеу“, чем мы»
Сегодня, 12:44 2
Джеррард: «Эпоха Мане, Фирмино и Салаха лучше эры Суареса»
Сегодня, 11:31 9
Ян де Йонг: «Мы хотели сохранить сильную команду, а Йоргенсен является частью проекта»
Сегодня, 11:29 0
Мората рассчитывает восстановиться к матчу против «Барселоны»
Сегодня, 10:33 3
Обсудить
Все комментарии
Saang
Saang ответил zayrchik
сегодня в 09:46
zayrchik:
они все жадные.. и Рон и Месси и Неймар
Не совсем так.

Криш нарциссичен, он собой любуется, однако работает над собой, чтобы продолжать иметь возможность это делать.
Месси хитрый, он работает на репутацию в т.ч. вне поля, создавая ореол скромника, хотя все понимают что это не совсем так.

Да, у них есть свои пороки, но они, несмотря на все слухи и разговоры о трансферах не предают свои клубы и не сбегают.

А Неймар тупо жадный, что и доказывает раз за разом.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 08:44
После вчерашнего матча, Перес: «Неймар останется в ПСЖ. Сто процентов»...
zayrchik
zayrchik ответил Жажда скорости
сегодня в 08:06
Жажда скорости:
Ему надо играть с Роналду..А не с жадным гномом..
они все жадные.. и Рон и Месси и Неймар
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 07:26
Да пусть остаётся . Вчера запорола игру ПСЖ , жесткий единоличник , который вообще не видет своих партнеров
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:25
Не впечатлил Неймар потенциального покупателя.
Жажда скорости
Жажда скорости
сегодня в 06:21
Ему надо играть с Роналду..А не с жадным гномом..
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:04
Боссы ПСЖ сегодня злые
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:03
Конечно останется, пока не отработает свои деньги
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 05:47
Я думаю Неймар после этой игры останется в ПСЖ
eleven LC
eleven LC
сегодня в 05:11
Ну конечно же пусть играет и выигрывает кубки во Франции,так-как сегодня стало ясно что лч ему в ПСЖ не светит!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100