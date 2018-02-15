Аль-Хелаифи: «Неймар останется в ПСЖ. Сто процентов»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после поражения от «Реала» в матче Лиги чемпионов (1:3) опроверг слухи о том, что форвард ПСЖ Неймар может перебраться в стан «сливочных» в 2019 году:
«Конечно, Неймар будет играть за ПСЖ в следующем году. 100 процентов».
Nothing but respect between Cristiano Ronaldo and Neymar. 👏 #UCL pic.twitter.com/kntH9tBFGQ
Nothing but respect between Cristiano Ronaldo and Neymar. 👏 #UCL pic.twitter.com/kntH9tBFGQ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 февраля 2018 г.
Криш нарциссичен, он собой любуется, однако работает над собой, чтобы продолжать иметь возможность это делать.
Месси хитрый, он работает на репутацию в т.ч. вне поля, создавая ореол скромника, хотя все понимают что это не совсем так.
Да, у них есть свои пороки, но они, несмотря на все слухи и разговоры о трансферах не предают свои клубы и не сбегают.
А Неймар тупо жадный, что и доказывает раз за разом.
Криш нарциссичен, он собой любуется, однако работает над собой, чтобы продолжать иметь возможность это делать.
Месси хитрый, он работает на репутацию в т.ч. вне поля, создавая ореол скромника, хотя все понимают что это не совсем так.
Да, у них есть свои пороки, но они, несмотря на все слухи и разговоры о трансферах не предают свои клубы и не сбегают.
А Неймар тупо жадный, что и доказывает раз за разом.