Аль-Хелаифи: «Неймар останется в ПСЖ. Сто процентов»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после поражения от «Реала» в матче Лиги чемпионов (1:3) опроверг слухи о том, что форвард ПСЖ Неймар может перебраться в стан «сливочных» в 2019 году:

«Конечно, Неймар будет играть за ПСЖ в следующем году. 100 процентов».