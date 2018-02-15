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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Варан: «„Реал“ весь матч играл на высоких скоростях и не терял концентрацию»

сегодня, 05:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Реала» Рафаэль Варан подвёл итоги домашней встречи с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1):

«Мы очень довольны проделанной работой. Хорошо реализовали наш план на игру, который состоял в том, чтобы прессинговать соперника всей командой. Особенно это было видно в начале встречи. Мы провели очень хороший первый тайм, несмотря на пропущенный гол, и после продолжили делать то, что у нас получается лучше всего.

Весь матч „Реал“ провёл на высоких скоростях, и это окупилось. Мы были нацелены на успех и играли в свой футбол. В атаке и защите действовали дисциплинированно и ни на секунду не теряли концентрацию».

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Все комментарии
No problem
No problem
сегодня в 10:26
начало 2го тайма,провалили полностью.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 08:26
вранье много раз везло и судейка помогал
serset
serset
сегодня в 07:38
Мляа..я какой-то другой футбол смотрел походу...
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