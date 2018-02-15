Варан: «„Реал“ весь матч играл на высоких скоростях и не терял концентрацию»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан подвёл итоги домашней встречи с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1):

«Мы очень довольны проделанной работой. Хорошо реализовали наш план на игру, который состоял в том, чтобы прессинговать соперника всей командой. Особенно это было видно в начале встречи. Мы провели очень хороший первый тайм, несмотря на пропущенный гол, и после продолжили делать то, что у нас получается лучше всего.

Весь матч „Реал“ провёл на высоких скоростях, и это окупилось. Мы были нацелены на успех и играли в свой футбол. В атаке и защите действовали дисциплинированно и ни на секунду не теряли концентрацию».