Мане: «Несмотря на пять забитых мячей, матч с „Порту“ не был простым»

Форвард «Ливерпуля» Садьо Мане, отличившийся хет-триком в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», прокомментировал победу своей команды (5:0):

«Честно говоря, этот матч не был простым, несмотря на то, что мы забили сопернику 5 голов. Но со стартового до финального свистка мы демонстрировали отличный футбол.

Больше всего понравился мой третий гол. Это был хороший удар.

Мне всегда нравилось играть вместе с этими потрясающими футболистами. Без команды позади нас, мы (Прим. - игроки атаки) – ничто, ведь именно они доставляют нам мяч».