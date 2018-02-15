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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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А. Березуцкий и Жамалетдинов вернулись в общую группу ЦСКА

сегодня, 07:21

Игроки ЦСКА Алексей Березуцкий и Тимур Жамалетдинов восстановились после повреждений и тренировались в общей группе, сообщает пресс-служба «армейцев».

Также отмечается, что левый защитник московской команды Георгий Щенников пока продолжает работать по индивидуальной программе. Напомним, в ноябре Георгий получил травму лодыжки во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:30
Хорошая новость. Готовьтесь к встрече с ЦЗ.
Удачи вам.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:14
Пора Робяты впрягаться в работу - тренировки
drug01
drug01
сегодня в 11:09
Здоровья! успешной работы!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Parovoznic
сегодня в 10:14
Parovoznic:
ИМХО, у Жамалетдинова (в отличие от распиаренной звездищи по фамилии Головин) есть футбольное будущее. Почему-то думаю, что именно Жамалетдинов вместе с Миранчуками и Джикией будут теми, вокруг кого года через 2-3 будет строиться сборная. Если, канеш, кто-нить из них не зазвездится. Не настаиваю, но вот такое у меня предчувствие.
А я думаю, что это будет Кучаев......или Головин - если не уйдет.
cska plus
cska plus
сегодня в 09:05
Отлично!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 08:50
Желаю игрокам ЦСКА быстро восстановится
Kerri
Kerri
сегодня в 08:48
Хорошая новость!
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 07:54
ИМХО, у Жамалетдинова (в отличие от распиаренной звездищи по фамилии Головин) есть футбольное будущее. Почему-то думаю, что именно Жамалетдинов вместе с Миранчуками и Джикией будут теми, вокруг кого года через 2-3 будет строиться сборная. Если, канеш, кто-нить из них не зазвездится.

Не настаиваю, но вот такое у меня предчувствие.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:37
Шмель жжет с утра)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:24
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