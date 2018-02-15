А. Березуцкий и Жамалетдинов вернулись в общую группу ЦСКА

Игроки ЦСКА Алексей Березуцкий и Тимур Жамалетдинов восстановились после повреждений и тренировались в общей группе, сообщает пресс-служба «армейцев».

Также отмечается, что левый защитник московской команды Георгий Щенников пока продолжает работать по индивидуальной программе. Напомним, в ноябре Георгий получил травму лодыжки во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).