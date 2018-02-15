Клопп: «Сегодня Мане снова доказал, каким фантастическим игроком он является»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Порту» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:0) похвалил автора хет-трика в ворота португальской команды Садьо Мане:

«Сегодня Мане показал правильную реакцию. И это хорошо. После игры я сразу же сказал ему: „Ну наконец ты вернулся“. Сегодня он снова доказал, каким фантастическим игроком является. Садьо всегда был важен для нас, и даже в не самые лучшие для него моменты он был очень полезен. Это качество настоящего футболиста. Если ты не находишься в стопроцентной форме и продолжаешь забивать или принимать участие в голевых атаках, это действительно очень хороший показатель.

Первый из его голов был забит, скорее, благодаря толике удачи, но что касается остальных двух: сначала он оказался в нужное время в нужном месте, а затем продемонстрировал своё голевое мастерство. Хорошо. Очень хорошо. Я доволен».