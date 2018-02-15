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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Клопп: «Сегодня Мане снова доказал, каким фантастическим игроком он является»

сегодня, 07:39
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту0 : 5Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Порту» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:0) похвалил автора хет-трика в ворота португальской команды Садьо Мане:

«Сегодня Мане показал правильную реакцию. И это хорошо. После игры я сразу же сказал ему: „Ну наконец ты вернулся“. Сегодня он снова доказал, каким фантастическим игроком является. Садьо всегда был важен для нас, и даже в не самые лучшие для него моменты он был очень полезен. Это качество настоящего футболиста. Если ты не находишься в стопроцентной форме и продолжаешь забивать или принимать участие в голевых атаках, это действительно очень хороший показатель.

Первый из его голов был забит, скорее, благодаря толике удачи, но что касается остальных двух: сначала он оказался в нужное время в нужном месте, а затем продемонстрировал своё голевое мастерство. Хорошо. Очень хорошо. Я доволен».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 11:52
не ожидал такого разгрома, но тем лучше. Браво Юрген! брависсимо Ливерпуль!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 10:14
Первый гол, это конечно, нужно сказать спасибо вратарю Порту, да, и в моменте когда Салах забивал, вратарь и защитник не разобрались, но это все проблемы Порто, и Ливерпуль они не должны касаться, Ливерпуль молодцы, практически решили проблему выхода в 1/4, теперь можно заняться вторым местом МЮ.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:09
С победой Ливерпуль!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 08:53
Вся троица красавцы салах фирма мане но и милнер четко сыграл молодцы
dinoel
dinoel
сегодня в 08:38
Браво Ливерпуль!!!
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