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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Герасимец: «„Зениту“ нужно единство, а Манчини говорит, что хотел бы тренировать ПСЖ»

сегодня, 10:14

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец считает, что постоянные разговоры об уходе главного тренера команды Роберто Манчини в сборную Италии влияют на футболистов.

«Игроки обращают внимание на это. И на них слухи влияют. И будут влиять дальше. Обратите внимание, как „Зенит“ начал этот сезон. Помните, что писали журналисты? Они поздравляли команду с чемпионством. И не только журналисты, но и многие специалисты. Эти разговоры были неправильно восприняты, и вы помните, чем это закончилось — в итоге „Зенит“ отстает от первого места на восемь очков. Это одна из причин.

В то время, когда нужно единство, сплоченность, мы вдруг читаем заявления Манчини, что он хотел бы в ПСЖ поработать, в сборной Италии… Конечно, это не может идти на пользу „Зениту“».

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 13:24
Герасимец: проекту п-ец!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:08
Я согласен с мнением Сергея пор Манчини
котлина брат
котлина брат
сегодня в 13:02
Единственная объединяющая констата Зенита это бабло,всё остальное пустые слова
Трубочист Зенита Йоан
Трубочист Зенита Йоан
сегодня в 12:53
Моей команде нужен обряд единства - свингерская гей оргия в дешевом мотеле после матча с селтиком!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 12:29
Отдоил газоалёшу - пора и на выход
Sem25
Sem25 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:07
Сергеевич вернулся 1:
В Туркмении газ вроде бы как бесплатный).
Это показатель!))) Если этот псевдоболельщик хочет обыграть тему с газом, то надо писать совсем о другом: валютной выручке...социалке...Но никак не о платежах населения. Молодой еще, научится)))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Sem25
сегодня в 11:40
Sem25:
Что за чушь? Сколько ты платишь за газ? Больше жителя какой страны ты платишь? Меньше чем в России, даже не знаю где платят. Ты хоть раз коммуналку оплачивал?
В Туркмении газ вроде бы как бесплатный).
Efimych
Efimych
сегодня в 11:36
    Sem25
    Sem25 ответил Игорь Копытько
    сегодня в 11:23
    Игорь Копытько:
    давно ни для кого не секрет что в Питер едут за денежками , и болельщикам Зенита не нужно обижаться на подобные коментарии не у всех ведущих клубов европпы такой бюджет не говоря уже о Российских , а народ смотрит в расчетки за газ и негодует почему мы платим за газ больше чем кто либо и еще Шальке спонсируем каждый год Зенит меняет по пол состава вот Манчини приехал поживится какое тут единство если единая мысль у всех только деньги
    Что за чушь? Сколько ты платишь за газ? Больше жителя какой страны ты платишь? Меньше чем в России, даже не знаю где платят. Ты хоть раз коммуналку оплачивал?
    Игорь Копытько
    Игорь Копытько
    сегодня в 11:13
    давно ни для кого не секрет что в Питер едут за денежками , и болельщикам Зенита не нужно обижаться на подобные коментарии не у всех ведущих клубов европпы такой бюджет не говоря уже о Российских , а народ смотрит в расчетки за газ и негодует почему мы платим за газ больше чем кто либо и еще Шальке спонсируем каждый год Зенит меняет по пол состава вот Манчини приехал поживится какое тут единство если единая мысль у всех только деньги
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 11:09
    Газпром сам выбирал для "Зенита" и тренера, и президента.
    Nikola45
    Nikola45 ответил За адекватность
    сегодня в 11:01
    За адекватность:
    Купите мышьяк, подсыпте Манчини, возглавьте команду и докажите, что Вы не ....... (выберете любое слово).
    Радикально но факт!
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 11:00
    Из разговора что в своем глазу и бревна не замечаю!
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 10:59
    Похоже в ЦСКА вывели особую породу скаутов! Продают хороших получают 0!
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    сегодня в 10:49
    Похоже Зенит и Газпром вывели особую породу футболистов и тренеров, которые готовы за баблом бежать куда угодно, играть в футбол при этом не обязательно.
    Крейсер
    Крейсер
    сегодня в 10:42
    Манчини устал от Зенита.
    Его можно понять.
    kastites
    kastites
    сегодня в 10:38
    Пора своего тренера отечественного.
    Семак как пример
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 10:29
    Купите мышьяк, подсыпте Манчини, возглавьте команду и докажите, что Вы не ....... (выберете любое слово).
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 10:26
    МАНЧИНИ + ФУРСИНКА = ЕДИНСТВО "ЗенитА"! ДВА РЖАВЫХ ГВОЗДЯ В ... КРЫШКЕ "ПРОЕКТА".
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