Герасимец: «„Зениту“ нужно единство, а Манчини говорит, что хотел бы тренировать ПСЖ»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец считает, что постоянные разговоры об уходе главного тренера команды Роберто Манчини в сборную Италии влияют на футболистов.

«Игроки обращают внимание на это. И на них слухи влияют. И будут влиять дальше. Обратите внимание, как „Зенит“ начал этот сезон. Помните, что писали журналисты? Они поздравляли команду с чемпионством. И не только журналисты, но и многие специалисты. Эти разговоры были неправильно восприняты, и вы помните, чем это закончилось — в итоге „Зенит“ отстает от первого места на восемь очков. Это одна из причин.

В то время, когда нужно единство, сплоченность, мы вдруг читаем заявления Манчини, что он хотел бы в ПСЖ поработать, в сборной Италии… Конечно, это не может идти на пользу „Зениту“».