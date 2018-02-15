Бубнов: «Мы вправе ждать успеха от „Спартака“ в матче с „Атлетиком“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Атлетик» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«„Атлетик“ – крепкий середняк испанской лиги, что говорит о нем как о серьезном сопернике. Хорошо играют в обороне, сильно смотрятся на своем поле… Да, они продали ведущего центрального защитника Эмерика Ляпорта в „Сити“, но быстро нашли замену. Впрочем, Иньиго Мартинесу, как бы хорош он ни был, потребуется время, чтобы вписаться в состав.

„Красно-белые“ подходят к Лиге Европы почти в оптимальном составе, поэтому мы вправе ждать успеха от „Спартака“».