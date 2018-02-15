Бубнов: «Мы вправе ждать успеха от „Спартака“ в матче с „Атлетиком“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив МФонбет1.953.34.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет2.453.353
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаФонбет1.733.854.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбургФонбет1.753.854.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрагаФонбет1.474.356.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигФонбет23.53.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет1.93.54
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
  • Главные новости
  • Все новости
13:41
Алекперов: «У „Спартака“ есть всё необходимое для победы в Лиге Европы»22
13:24
«Ювентус» поспорит с «Реалом» за Паредеса20
12:27
Дворкович: «Российскому клубу в этом сезоне реально выиграть Лигу Европы»62
12:18
Сборная России занимает 61-е место в свежем рейтинге ФИФА22
11:50
Погба жалеет, что перешел в «Манчестер Юнайтед»34
13:58
Жены Тиаго Силвы и Ди Марии остались недовольны действиями Эмери2
13:52
«Зенит» сыграет в лазурной форме в матче против «Селтика»4
13:40
Липпи поддержал Аллегри1
13:30
Кутроне сегодня сыграет в атаке «Милана» вместо Андре Силвы1
13:13
Дворников сменил «Химки» на питерское «Динамо»2
13:12
Инфантино: «Мне не нравится нынешнее состояние рынка футбольных трансферов»0
12:58
«Анжи» проведет товарищеский матч с «Ахматом» во время третьего зимнего сбора1
12:54
«Уфа» подпишет центрального защитника из Румынии2
12:44
«Фуэнлабрада»: «ПСЖ забил меньше голов на „Бернабеу“, чем мы»2
12:39
Матч «Спартак» - «Атлетик» пройдет при повышенных мерах безопасности5
12:30
«Лацио» нацелился на защитника «Порту»1
12:07
Инфантино: «Хочу, чтобы Буффон работал в ФИФА»5
11:52
Защитник «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в «Реале»3
11:42
Стали известны соперники «Уфы» на третьем зимнем сборе0
11:31
Джеррард: «Эпоха Мане, Фирмино и Салаха лучше эры Суареса»9
11:29
Ян де Йонг: «Мы хотели сохранить сильную команду, а Йоргенсен является частью проекта»0
11:20
Феллаини решил продолжить карьеру в турецком чемпионате6
11:18
«Ювентус» и «Атлетико» поспорят за Флоренци0
11:10
«Спартак» и «Атлетик» определились с комплектами формы на матч15
11:07
Бубнов: «„Селтик“ не будет испытывать робости перед „Зенитом“»19

Бубнов: «Мы вправе ждать успеха от „Спартака“ в матче с „Атлетиком“»

сегодня, 10:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик21:00 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Атлетик» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«„Атлетик“ – крепкий середняк испанской лиги, что говорит о нем как о серьезном сопернике. Хорошо играют в обороне, сильно смотрятся на своем поле… Да, они продали ведущего центрального защитника Эмерика Ляпорта в „Сити“, но быстро нашли замену. Впрочем, Иньиго Мартинесу, как бы хорош он ни был, потребуется время, чтобы вписаться в состав.

„Красно-белые“ подходят к Лиге Европы почти в оптимальном составе, поэтому мы вправе ждать успеха от „Спартака“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Алекперов: «У „Спартака“ есть всё необходимое для победы в Лиге Европы»
Сегодня, 13:41 22
Дворкович: «Российскому клубу в этом сезоне реально выиграть Лигу Европы»
Сегодня, 12:27 62
Бубнов: «„Селтик“ не будет испытывать робости перед „Зенитом“»
Сегодня, 11:07 19
Герасимец: «„Зениту“ нужно единство, а Манчини говорит, что хотел бы тренировать ПСЖ»
Сегодня, 10:14 19
Мэр Краснодара: «Пробки не помешают передвижению сборной Испании во время ЧМ»
Сегодня, 08:56 7
Генич: «Нулевая ничья в матче „Спартак“ - „Атлетик“ выглядит очень неплохо»
Сегодня, 08:46 21
Обсудить
Все комментарии
Parovoznik
Parovoznik
сегодня в 14:08
Чёта половина постов - глупости по Ливерпуль и прочая хрень.

По теме: Спартаку по силам пройти Атлетико, но упираться придётся изо всех сил, ибо у мяса самый серьёзный соперник среди других наших клубов.
Спартаку - удачи, она ему пригодится.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:41
Если спартак не перебьет свои 0:7 уже будет успех! А так Атлетик идет дальше!
sir-5
sir-5
сегодня в 13:16
С какого бодуна??? Дома 2-0,а на выезде 1-4.Это прогноз;не путать с пожеланием.А так хотелось бы крепко выпить после полуфиналов с участием всех четырёх российских команд,но что-то мне подсказывает,что я останусь непьющим.
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 13:05
Дежурная победа КБ 2:0 и полыхающие после кс и сбг багажники)
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 12:59
С учётом того, какой Бубнов прогнозист, опасливо за Спартак...)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Serg3.12
сегодня в 12:45
Serg3.12:
А ваши "арийцы", Муса и Витиньо, понимаю, жутко любят морозы?!)) Или в Москве через неделю будет весна с плюсом?))
Ага, будет!)))
И Муса и Витя не первый год в ЦСКА, привыкли уже к нашему климату))).
Serg3.12
Serg3.12 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 12:39
Дед за ЦСКА:
Мороз и солнце, день чудесный! Зулусы будут замерзать и им победы не видать.))). (В Москве сей час -11).
А ваши "арийцы", Муса и Витиньо, понимаю, жутко любят морозы?!))

Или в Москве через неделю будет весна с плюсом?))
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 12:37
3 турнира может потянуть (и то, с большой натяжкой) только трёхсоставный клуб газпрома.

ЛЕ на 3-ем месте, с точки зрения победы)
амурец
амурец
сегодня в 12:18
мы ждём победы Спартака, впрочем как и всех Российских клубов
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:35
Мороз и солнце,
день чудесный!
Зулусы будут замерзать
и им победы не видать.))).
(В Москве сей час -11).
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Кирилыч
сегодня в 11:11
Кирилыч:
Мы не вправе ждать. Мы вправе требовать победы! Если не побеждать середняков-смысл надеяться вообще на что то?
А с Ливерпулем не сложилось? Крепкий английский середняк...
Sully
Sully ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:07
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ДЛЯ СПАРТАКА БУДЕТ УСПЕХОМ ЗАБИТЬ ГОЛ ПРЕСТИЖА ГЫ-ГЫ
хотя бы в свои ворота...
Sully
Sully ответил SHMEL
сегодня в 11:03
SHMEL:
Может и ошибусь,но наибольшие опасения о прохождении в следующий этап у меня вызывают именно поросята.Не расстроюсь если окажусь неправ.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:03
    Мы так же вправе были ждать побед над Марибором в ЛЧ.
    Чё то не дождались. А здесь какой-то испанский середняк...
    Бубен в своём репертуаре...
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 11:03
    ДЛЯ СПАРТАКА БУДЕТ УСПЕХОМ ЗАБИТЬ ГОЛ ПРЕСТИЖА

    ГЫ-ГЫ
    kastites
    kastites
    сегодня в 11:02
    С трудом верится
    Как бы не повторилась игра как с Ливерпулем
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 11:02
    Может и ошибусь,но наибольшие опасения о прохождении в следующий этап у меня вызывают именно поросята.Не расстроюсь если окажусь неправ.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 11:02
    "Атлетик" не "Ливерпуль", надо выигрывать.
    Sully
    Sully
    сегодня в 10:57
    даже 0-5 будет отличным результатом для свинклаба...
    Кирилыч
    Кирилыч
    сегодня в 10:55
    Мы не вправе ждать. Мы вправе требовать победы! Если не побеждать середняков-смысл надеяться вообще на что то?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100