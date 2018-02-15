Бубнов: «Мы вправе ждать успеха от „Спартака“ в матче с „Атлетиком“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Атлетик» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
«„Атлетик“ – крепкий середняк испанской лиги, что говорит о нем как о серьезном сопернике. Хорошо играют в обороне, сильно смотрятся на своем поле… Да, они продали ведущего центрального защитника Эмерика Ляпорта в „Сити“, но быстро нашли замену. Впрочем, Иньиго Мартинесу, как бы хорош он ни был, потребуется время, чтобы вписаться в состав.
„Красно-белые“ подходят к Лиге Европы почти в оптимальном составе, поэтому мы вправе ждать успеха от „Спартака“».
По теме: Спартаку по силам пройти Атлетико, но упираться придётся изо всех сил, ибо у мяса самый серьёзный соперник среди других наших клубов.
Спартаку - удачи, она ему пригодится.
По теме: Спартаку по силам пройти Атлетико, но упираться придётся изо всех сил, ибо у мяса самый серьёзный соперник среди других наших клубов.
Спартаку - удачи, она ему пригодится.
И Муса и Витя не первый год в ЦСКА, привыкли уже к нашему климату))).
И Муса и Витя не первый год в ЦСКА, привыкли уже к нашему климату))).
Или в Москве через неделю будет весна с плюсом?))
Или в Москве через неделю будет весна с плюсом?))
ЛЕ на 3-ем месте, с точки зрения победы)
ЛЕ на 3-ем месте, с точки зрения победы)
день чудесный!
Зулусы будут замерзать
и им победы не видать.))).
(В Москве сей час -11).
день чудесный!
Зулусы будут замерзать
и им победы не видать.))).
(В Москве сей час -11).
Чё то не дождались. А здесь какой-то испанский середняк...
Бубен в своём репертуаре...
Чё то не дождались. А здесь какой-то испанский середняк...
Бубен в своём репертуаре...
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Как бы не повторилась игра как с Ливерпулем
Как бы не повторилась игра как с Ливерпулем