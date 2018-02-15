«Ювентус» и «Атлетико» поспорят за Флоренци

По данным СМИ, полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци - цель «Ювентуса» и «Атлетико», хотя он может и продлить контракт с римлянами.

Текущее соглашение 26-летнего игрока истекает летом 2019 года, и стороны до сих пор не обсуждали новый контракт.

В результате «Юве» и «Атлетико» готовы сделать соответствующие шаги, если прогресса между Флоренци и «Ромой» так и не случится.

Сам футболист не против остаться в «Роме», но он хочет более чем двукратного повышения оклада (с 1,7 млн евро до 3,5 млн евро в год).

Ранее сообщалось, что игроком интересуется и «Челси».