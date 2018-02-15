Джеррард: «Эпоха Мане, Фирмино и Салаха лучше эры Суареса»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард полагает, что нынешняя атака «красных» выглядит даже предпочтительнее, чем в те времена, когда в нападении мерсисайдцев играл Луис Суарес.

«Нынешняя команда в сравнении с эпохой Суареса лучше, хотя обе эти эры были отличными.

Мане дает скорость, Фирмино ведет игру и контролирует мяч, а у Салаха есть всего понемногу, плюс он забивает голы. Этот союз превосходен.

Вы можете также заметить, что ребята не жадничают, никто не эгоистичен. Все игроки отдают передачи друг другу, если кто-то находится в лучшей позиции».

Накануне «Ливерпуль» уничтожил «Порту» (5:0) в рамках выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.