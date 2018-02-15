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Маклаков: «У „Спартака“ хорошая атака, поэтому у нас всё получится»

вчера, 15:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков признался, что ждет от московской команды в сегодняшнем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» только победы.

«Сегодня жду только победы. Не важно, кто из наших игроков забьёт первым, главное, чтобы забили. Хорошо, если будет быстрый гол. Уверен, что так и будет развиваться матч, потому что с испанцами надо играть на опережение, а не уходить в глухую защиту. Последняя тактика никогда не приносила положительного результата. У „Спартака“ хорошая атака, поэтому у нас всё получится.

Смешно брать за основу результаты товарищеских матчей. „Атлетик“ – это не та команда, о которую надо ломать зубы. Всё сложится нормально, мы выиграем. После большого перерыва бывает или обилие голов, или один-два. Нас устроит любое обилие, главное — выиграть. Хотелось бы, чтобы счёт был 3:1 или 3:0, но лучше будет не пропускать».

Отметим, что матч «Спартак» - «Атлетик» пройдет при повышенных мерах безопасности.

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Все комментарии
Завтра
Завтра
вчера в 18:16
Да, атака хороша, а вот защита - барахло. И "Атлетик", как 33 команда рейтинга УЕФА, вряд ли будет играть в "защиту" от команды №112.
Но это же неважно)))
Завтра
Завтра
вчера в 18:12
Опять "дифирамбы". Опять от своих же. И ни единой аналитики - просто "топи и не задавай вопросов")) Мне, иногда, новости о спартаке тут напоминают "онанидзе"))))
112910415
112910415
вчера в 18:05
так тому и быть!
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 17:44
Эта атака может только с ручными федуновскими судьями работать!
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
вчера в 16:46
Выиграем) Спартак по традиции очень мощно играет дома, тем более у нас появился долгожданный плеймейкер) должны победить и разогнать всю сатану лазурную, с ветки Спартака!
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Faustello
вчера в 16:40
Faustello:
Малахов - 0:7 заговор или данность?
Семьлихов - 0:7 это норма!
Faustello
Faustello
вчера в 16:17
Малахов - 0:7 заговор или данность?
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 16:14
Да все у нас получится, вперед Спартак!
Snake Plissken
Snake Plissken ответил RDeanW
вчера в 16:10
RDeanW:
нольвосьмые и одиндевятые всё не угомонятся)
    derrik2000
    derrik2000 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    вчера в 16:05
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    ВИДЕЛИ МЫ ЭТУ АТАКУ В ЛИВЕРПУЛЕ, А ТОЧНЕЕ НЕ ВИДЕЛИ ! ГЫ-ГЫ-ГЫ
    Опять ты руль на полном ходу бросил, чтобы по клаве постучать?
    Смотри, в ГИБДД заявлю!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 16:05
    "Спартаку" сегодня нужно просто сыграть в свою силу.
    denmig
    denmig
    вчера в 15:53
    давайте просто спокойно дождемся и посмотрим игру! - бравурные лозунги - после финального свистка!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 15:51
    Удачи КБ)
    Но нельзя говорить до матча, что выиграем и все такое. Игра покажет)
    RDeanW
    RDeanW
    вчера в 15:45
    нольвосьмые и одиндевятые всё не угомонятся)
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:43
    3-1 опасный счет, уж лучше 2-0
    Egorium
    Egorium
    вчера в 15:43
    У спартака всё хорошее, даже счет 7-0 заметно отличает его от других наших команд.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    вчера в 15:42
    ВИДЕЛИ МЫ ЭТУ АТАКУ В ЛИВЕРПУЛЕ, А ТОЧНЕЕ НЕ ВИДЕЛИ !

    ГЫ-ГЫ-ГЫ
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