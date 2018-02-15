Маклаков: «У „Спартака“ хорошая атака, поэтому у нас всё получится»

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков признался, что ждет от московской команды в сегодняшнем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» только победы.



«Сегодня жду только победы. Не важно, кто из наших игроков забьёт первым, главное, чтобы забили. Хорошо, если будет быстрый гол. Уверен, что так и будет развиваться матч, потому что с испанцами надо играть на опережение, а не уходить в глухую защиту. Последняя тактика никогда не приносила положительного результата. У „Спартака“ хорошая атака, поэтому у нас всё получится.



Смешно брать за основу результаты товарищеских матчей. „Атлетик“ – это не та команда, о которую надо ломать зубы. Всё сложится нормально, мы выиграем. После большого перерыва бывает или обилие голов, или один-два. Нас устроит любое обилие, главное — выиграть. Хотелось бы, чтобы счёт был 3:1 или 3:0, но лучше будет не пропускать».



Отметим, что матч «Спартак» - «Атлетик» пройдет при повышенных мерах безопасности.