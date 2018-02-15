«Рома» была вынуждена продать Салаха

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи признался, что римская команда была вынуждена продать одного из своих лидеров Мохамеда Салаха, который сейчас показывает потрясающую форму в английской Премьер-Лиге.



«Мы могли продать Салаха и за большую сумму, но довольны и тем, что получили, так как эти деньги позволили нам действовать на трансферном рынке. Мы были вынуждены продать Мохамеда, чтобы иметь варианты для усиления команды», - сказал Мончи.

«Ливерпуль» купил Салаха за сумму в 50 млн евро (с учетом возможных бонусов).