Бушманов: «Матч „Спартак“ - „Атлетик“ обещает быть интересным»

Тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился своими ожиданиями накануне матча 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» - «Атлетик».



«Матч обещает быть интересным. Планирую посмотреть его на стадионе, который, надеюсь, заполнится до отказа. Очень хочу увидеть много болельщиков, чтобы ребята на поле ощутили поддержку трибун. Уверен, что они в свою очередь постараются показать хорошую игру и добиться максимального результата.



Несмотря на это, не стоит сейчас, перед матчем, говорить о каком-то преимуществе москвичей. Впереди две игры, и только итоговый счёт покажет, помогли ли „Спартаку“ домашние стены.



Что касается „Зенита“ и „Локомотива“, то обе команды ждут тяжёлые встречи. Это их первые официальные матчи в новом году. Соперники же находятся в игровом тонусе. Думаю, „Локомотиву“ будет сложнее. „Ницца“ немного выше классом, чем „Селтик“. Но, повторюсь, сложности испытают все команды».



Напомним, что «Спартак» и «Атлетик» определились с комплектами формы на этот матч.