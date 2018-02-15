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Джикия: «Играть в „Спартаке“ — одно удовольствие. Словами не передать»

вчера, 18:37

Защитник Георгий Джикия вспомнил о том, как он переходил в «Спартак» из «Амкара» в 2016 году и рассказал об атмосфере в московском коллективе:

«Хорошо помню свой приход в „Спартак“. Как и в сборной, встретили отлично. Массимо Каррера так отнёсся ко мне, как будто я уже несколько лет в клубе нахожусь. К вечеру я проникся этим и чувствовал себя как дома. Ощутил ли спартаковский дух? Непонятный вопрос. Все прекрасно понимают, что за команда „Спартак“. Одно удовольствие играть там, словами не передать.

С руководством, с тренерским штабом, с партнёрами – со всеми взаимоотношения великолепные. Языкового барьера не чувствую. Боккетти знает русский лучше, чем Тигиев (смеётся). Таски давно в России. Плюс, я чуть в английском прибавил. Общаешься и, хочешь не хочешь, что-то запоминаешь. К сожалению, пока уровень языка заканчивается на каких-то футбольных моментах. Условно, в ресторане на английском заказ сделать не смогу».

Напомним, что в ноябре 2017 года Джикия продлил контракт с «красно-белыми» до 2022 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:06
Жора искренен...и это прекрасно!
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 20:26
Выздаравливай быстрей,ждем тебя и в команде и в сборной...
ziborock
ziborock ответил Faustello
вчера в 20:07
Faustello:
Джикия - под одеялом Джано море удовольствия )))
Пообщайся с Письменом на свои темы)
ziborock
ziborock
вчера в 20:05
Заметьте, Джикия не первый говорит такие слова! Из Питера такого не услышишь, оттого их болел и коробит)
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 19:47
Когда он успел поиграть в одно удовольствие? Одни привозы. Спартаковская дырявая оборона с Джикией напропускали мама не горюй. Больше пропустили только Ска и Анжи! Ахахахаха!
parallels
parallels ответил Кирилыч
вчера в 19:37
Кирилыч:
у кого очко болит, тот про гомосятину говорит. везде ищут себе подобных.
ну так ты про неё и сказал.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
вчера в 19:25
Jeck Denielse:
Ничего нового ...... «Играть в „Спартаке“ — удовольствие.» «Играть не в „Спартаке“ — счастье.»
Полировать лавку в зените - мечта...для всего остального есть аргентинцы...
Кирилыч
Кирилыч
вчера в 19:21
у кого очко болит, тот про гомосятину говорит.
везде ищут себе подобных.
Томик
Томик ответил Faustello
вчера в 19:12
Faustello:
Джикия - под одеялом Джано море удовольствия )))
Как эта латентная гомосятина надоела. У Вас мысли другие есть? Кстати, Джано можете забрать себе, кем бы Вы не были и за кого бы Вы не болели.
Don trambon
Don trambon
вчера в 19:08
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    вчера в 19:04
    Главный пупсик страны получает удовольствие и не играя в спартаке.
    Faustello
    Faustello
    вчера в 19:00
    Джикия - под одеялом Джано море удовольствия )))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:51
    Ничего нового ......

    «Играть в „Спартаке“ — удовольствие.»
    «Играть не в „Спартаке“ — счастье.»
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    вчера в 18:50
    Сначала нeгров троллит,теперь Тигиева.
    Форменный расист этот грузин
    vistory
    vistory ответил azures
    вчера в 18:50
    azures:
    Одно удовольствие позорить страну счетом 7-0 и даже не стыдно за это.
    Позорить страну тоже надо уметь.
    azures
    azures
    вчера в 18:48
    Одно удовольствие позорить страну счетом 7-0 и даже не стыдно за это.
    Крейсер
    Крейсер
    вчера в 18:46
    Жора, ты в лучшей команде России.
    Наслаждайся.
    И выздоравливай. Нужен команде.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 18:46
    А что скажут те, кто всегда что-то говорит?
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 18:45
    Выздоравливай, шутник!)
    Faustello
    Faustello
    вчера в 18:42
    Какао бобы - райское наслаждение пупсиков )))
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