Джикия: «Играть в „Спартаке“ — одно удовольствие. Словами не передать»

Защитник Георгий Джикия вспомнил о том, как он переходил в «Спартак» из «Амкара» в 2016 году и рассказал об атмосфере в московском коллективе:

«Хорошо помню свой приход в „Спартак“. Как и в сборной, встретили отлично. Массимо Каррера так отнёсся ко мне, как будто я уже несколько лет в клубе нахожусь. К вечеру я проникся этим и чувствовал себя как дома. Ощутил ли спартаковский дух? Непонятный вопрос. Все прекрасно понимают, что за команда „Спартак“. Одно удовольствие играть там, словами не передать.

С руководством, с тренерским штабом, с партнёрами – со всеми взаимоотношения великолепные. Языкового барьера не чувствую. Боккетти знает русский лучше, чем Тигиев (смеётся). Таски давно в России. Плюс, я чуть в английском прибавил. Общаешься и, хочешь не хочешь, что-то запоминаешь. К сожалению, пока уровень языка заканчивается на каких-то футбольных моментах. Условно, в ресторане на английском заказ сделать не смогу».

Напомним, что в ноябре 2017 года Джикия продлил контракт с «красно-белыми» до 2022 года.