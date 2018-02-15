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Глава ВЭБ: «Динамика заполняемости „ВЭБ-Арены“ все лучше и лучше»

вчера, 19:14

Глава ВЭБ Сергей Горьков в очередной раз отметил неплохую посещаемость стадиона ЦСКА:

«Динамика заполняемости стадиона все лучше и лучше, в конце года, перед перерывом, она была лучше, чем в начале. Надеюсь, на матче с „Црвеной Звездой“ (21 февраля) будет аншлаг. Вообще, это не только стадион, а целый комплекс. Офисы уже сдаются, неплохо начали продаваться ложи, заметно, что процесс позитивный.

Мы не являемся официальным стадионом чемпионата мира, только тренировочной площадкой, поэтому у нас нет необходимости демонтировать название. С одной стороны, мы расстроены, что не можем принять матчи турнира, но с другой, нас устраивает вместимость стадиона, он компактный и удобный».

Также Горьков сообщил о заинтересованности в проведении финала одного из еврокубков.

Есть вероятность, что из-за использования фанатами «армейцев» пиротехники некоторые домашние трибуны во время ответного матча с «Црвеной Звездой» будут закрыты. УЕФА продолжает расследование.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:05
Стадион хорош, а на открывашке СпаМ летит на 3 гола, невезучий стадик для СпаМа.))).
Dominators
Dominators ответил Ты знаешь мое имя
вчера в 20:57
Ты знаешь мое имя:
Дешевле, чем у спартачей, но естественно дороже, чем у Динамо. Это что касается самих билетов, атрибутика, например, гораздо дешевле, чем у других наших топов, ну кроме Локомотива, у них дешевле.
Да я и не про вас . Я про всех . Особенно про наших жуликов . Не удивлюсь , если у каждой трибуны на новом стадионе в Ростове отдельный владелец . Саввиди там везде икру мечет . И на землю , где был старый аэропорт и на Олимп 2 . И таких меценатов как он , в Ростове как грязи .
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил Dominators
вчера в 20:49
Dominators:
Все равно на ЧМ наши об.....,так хоть стадионов новых понастроили . На память останутся . Рад и за ЦСКА , что у клуба и его болельщиков есть новый стадион . Цены только у нас везде кусаются . Про билеты на сам ЧМ вообще молчу ...Все равно будем жить ребята ....
Дешевле, чем у спартачей, но естественно дороже, чем у Динамо. Это что касается самих билетов, атрибутика, например, гораздо дешевле, чем у других наших топов, ну кроме Локомотива, у них дешевле.
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил ДАША Д
вчера в 20:47
ДАША Д:
Когда аншлаг будет тогда и можно петь дифирамбы.
Аншлаг был уже с десяток матчей, а ты и дальше жирного Васю слушай.
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил EAGuar As
вчера в 20:46
EAGuar As:
Вот и хорошо, еще бы и цену билетов снизили.
Так и снизили.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:15
Когда аншлаг будет тогда и можно петь дифирамбы.
Dominators
Dominators
вчера в 19:46
Все равно на ЧМ наши об.....,так хоть стадионов новых понастроили . На память останутся . Рад и за ЦСКА , что у клуба и его болельщиков есть новый стадион . Цены только у нас везде кусаются . Про билеты на сам ЧМ вообще молчу ...Все равно будем жить ребята ....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 1asss
вчера в 19:46
1asss:
хороший стадион, всегда рад за коней
А С ВВОДОМ СТАНЦИИ МЕТРО , будет еще удобнее.
parallels
parallels
вчера в 19:41
хоть живые люди ходят, а не как в одном клубе, где за пару часов до матча рассаживают картонных свиней на 2/3 мест - а затем бегут визжать о посещаемости
1asss
1asss
вчера в 19:38
хороший стадион, всегда рад за коней
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 19:37
Вот и хорошо, еще бы и цену билетов снизили.
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