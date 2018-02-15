Глава ВЭБ: «Динамика заполняемости „ВЭБ-Арены“ все лучше и лучше»

Глава ВЭБ Сергей Горьков в очередной раз отметил неплохую посещаемость стадиона ЦСКА:

«Динамика заполняемости стадиона все лучше и лучше, в конце года, перед перерывом, она была лучше, чем в начале. Надеюсь, на матче с „Црвеной Звездой“ (21 февраля) будет аншлаг. Вообще, это не только стадион, а целый комплекс. Офисы уже сдаются, неплохо начали продаваться ложи, заметно, что процесс позитивный.

Мы не являемся официальным стадионом чемпионата мира, только тренировочной площадкой, поэтому у нас нет необходимости демонтировать название. С одной стороны, мы расстроены, что не можем принять матчи турнира, но с другой, нас устраивает вместимость стадиона, он компактный и удобный».

Также Горьков сообщил о заинтересованности в проведении финала одного из еврокубков.

Есть вероятность, что из-за использования фанатами «армейцев» пиротехники некоторые домашние трибуны во время ответного матча с «Црвеной Звездой» будут закрыты. УЕФА продолжает расследование.