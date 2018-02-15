Венгер: «Я отказывал крупнейшим клубам мира, потому что уважаю контракт с „Арсеналом“»

После череды неудачных результатов многие заговорили о том, что французскому специалисту Арсену Венгеру пора покинуть лондонский «Арсенал». Однако тренер даже не думает о том, чтобы расставаться с клубом до окончания сроков контракта:

«Я всегда уважал свои контракты. Мне бы хотелось вам напомнить, что я отказал всем крупнейшим клубам мира, потому что уважаю свой контракт, и всегда так к нему относился. В нашей работе нельзя думать о будущем. Для меня будущее — это следующая игра.

Нам нужно прогрессировать с каждой игрой и доказывать до самого конца сезона, что мы голодны и хотим побеждать в каждом матче».