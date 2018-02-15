Фарфан: «Мне понравилось прозвище Космонавт. Оно забавное»

Полузащитнику «Локомотива» Джефферсону Фарфану очень часто приходится летать, потому рулевой «железнодорожников» Юрий Семин и прозвал перуанца Космонавтом. Футболист рассказал о своем отношении к авиаперелетам:

«Слышал, что меня прозвали Космонавтом. Так сложилось, что со сборной пришлось полетать в разные концы света – то в Перу, то в Новую Зеландию. А прозвище мне понравилось – забавное. Что касается того, почему другие игроки жалуются на перелёты, а я – нет, то всё идёт от образа мышления. Я привык к самолётам. В 19 лет уже был в ПСВ, и мне приходилось много летать. Мне это не мешает. Коплю ли бонусные мили? Нет, не пользуюсь».